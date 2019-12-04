德國有可能法律禁止華為參與5G

德國外長馬斯(Heiko Maas)就中國電信巨頭華為是否允許參加德國5G建設一事要求設立強硬路線。馬斯表示，非常有必要對供貨商進行政治信任審核。

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社民黨籍外長馬斯向德國《時代》周報表示：“我們數字基礎設施的安全性必須放在中心位置。” 我們正在製作技術安全性要求新目錄。但“我認為，也很有必要進行政治信任審核。”

為此，有必要對法律進行相應修改。一個相應法律草案在隨後數周內將上路。如果審核結論是，德國安全利益會受到侵犯，則必須從一開始就拒絕有關公司參與5G網絡核心部門。

馬斯還表示，5G將帶來數字化新水平。當前的安全法規不足以抵禦任何可能的干預。醫療技術，自動駕駛或工業生產中的聯網未來都將通過5G來組織。“硬件和軟件供貨商都可以製造巨大損害。我們不能天真。這不僅涉及間諜活動，還涉及可能出現的破壞活動。”

自數月以來，德國政界一直在就華為是否允許參與5G進行爭吵。華為被懷疑為中國從事間諜活動提供便利。但德國基民盟籍總理默克爾一再強調，在5G建設中，她不會一開始就將某一供貨商排除在外。基民盟籍經濟部長阿爾特邁爾也持同樣觀點。

在問到經濟部為什麼看法不同時，馬斯回答說：“因為還有其他利益，我認為這是合法的。華為是一家低成本供貨商，當然，每個人都希望儘快且經濟高效地完成電網建設。”