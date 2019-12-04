當心!政府推廣“清潔煤” 河北多人中毒死亡

中國河北省最近多人因燃燒當地政府推廣的“清潔煤”而一氧化碳中毒死亡。已知河北唐山有6人中毒死亡，另有數十人被送往醫院救治。另外，河北承德市興隆縣也有多名村民疑似因燃燒清潔煤而中毒身亡。據中國媒體說，這些家庭沒有被告知使用須知，也沒有清潔煤的配套設備。

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據中國人民網消息，今年十月下旬，家住河北省唐山市開平區窪里鎮西尚莊村的葉先生在村委會的統一組織安排下，以每噸600元的價格購買了幾袋冬季供暖所需的“清潔煤”以及配套的鍋爐。據葉先生透露，往年家中都是通過燒一些散煤供暖。 但從今年冬季開始，當地村委會告知村民，出於環保的考慮，按照當地上級政府的要求，不再允許村民使用散煤取暖，而是統一使用當地政府推廣的“清潔煤”取暖。

據新京報報道，河北承德市興隆縣多位村民疑似燃燒當地政府推廣的“清潔煤”後，因一氧化碳中毒身亡，河北唐山同樣發生6位村民煤氣中毒身亡事件，目前依然還有數十位村民在醫院搶救。事故同樣指向使用清潔煤後“煤氣中毒”。

該報說：據媒體調查，事發多個村莊使用的“清潔煤”，來源並不統一，來自多個的煤炭經銷公司。對於這些“清潔煤”的生產、審批是否有統一標準，質量是否合格？事發地興隆縣官方回應稱清潔型煤的檢驗沒有問題，但其他地方還未給出回應。

而唐山一涉事煤炭經銷公司的員工稱：“包括我們唐山市政府開會說一氧化碳中毒這個事件，只能說定性為人為操作不當。”

據社交媒體的消息說，一些死者的家屬表示，他們在購買清潔煤球之初，沒有被告知使用說明，所以都是按照以往使用散煤的經驗來使用清潔煤。

據一位煤炭經銷有限公司負責人聲稱，由於潔凈型煤無煙無味，即便是使用專用配套爐具，也必須安裝排煙管道等配套設施，保證良好通風，否則非常危險。

看來造成這一系列“煤氣中毒”事件的原因，是很多使用者沒有使用與“清潔煤”配套的設備而出現了意外。