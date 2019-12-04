栗戰書借澳門座談會批評香港王志民趁機露面闢謠

今年12月12日是澳門回歸20周年，中共3日在北京召開澳門基本法20周年座談會，全國人大委員長栗戰書在座談會發言，表面談澳門，曲線卻暗批香港情況。這次座談會港人的焦點其實卻落在久未露面的中聯辦主任王志民身上，王的露面並且接受香港親共報章的訪問，也是曲線闢謠，因為路透社早前報道，北京因不滿中聯辦錯判香港形勢而準備將王撤換。

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栗戰書在座談會上一直看稿念稿，15頁的講詞內容，除了大讚澳門社會穩定、民生改善之外，還就國歌法、基本法23條立法等保護國家安全任務超額完成。他說要堅持和完善一國兩制制度體系，在憲法和澳門基本法的軌道上推進具有“澳門特色”的一國兩製成功實踐。

栗戰書在致辭時暗批香港搞“司法獨立”等於脫離中國憲法。栗說：“在特別行政區，不存在一個脫離憲法的‘憲制’，也不存在一個脫離憲法的‘法治’”。栗還強調要“繼續建立健全維護國家安全的制度機制，堅決防範和遏制外部勢力干預澳門事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動”。香港回歸比澳門還要早，不但基本法23條尚未立法，連國歌法也遲遲未完成立法程序，招惹北京不滿。

在談到培育青年人時，栗戰書放下手上講詞面向電視鏡頭即興發表講話，他指出主題雖然是澳門回歸，但香港也要領會，以免港人忽略這些話中話。

港澳辦主任張曉明則畫蛇添足指出“澳門在貫徹落實一國兩制方針和基本法、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣”。

這次座談會的另一焦點是久未露面的王志民。早在逃犯條例風波爆發時，政圈多次傳出中央不滿中聯辦錯估形勢，路透社早前更報道中央有意撤換王志民。王志民在北京首次開腔，只得親共傳媒採訪。他強調，自己與中聯辦繼續履行習近平的對港方針，曲線回應換人傳言。

2017年香港回歸20周年時，北京都有舉行同樣的座談會，時任人大委員長張德江發言談到香港。張德江當時指出，在任何情況下都不能以“高度自治”為名對抗中央，又提醒香港並非“三權分立”，亦非由立法及司法主導，而是以行政長官為核心的行政主導，講話中更暗示基本法23條，指香港應切實履行立法維護國家主權的憲制責任。

事隔兩年多，有政界中人指，香港不只23條立法，連國歌法亦仍在審議中。栗戰書指，中央對港澳要求一樣，但兩地表現似乎相當不一樣。