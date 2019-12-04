美國眾院通過新疆人權法案:北京威脅讓美國付出代價

北京4日對美國眾議院3日通過新疆人權政策法案做出強烈反應，指責美國詆毀新疆的人權狀況，反恐雙標，干涉中國內政。中國外交部發言人警告美國將為此付出代價。

廣告 繼續瀏覽後續

中國外交部發言人華春瑩今天在記者會上表示中國將讓美國付出代價。據法新社發自北京的報道，華春瑩4日在記者會上說，你想想，如果美國的行為損害中國的利益，我們會無動於衷嗎？我認為，任何人都要為自己的錯誤言論或者行動，付出代價。

華春瑩沒有直接回答美國眾議院通過的新疆人權政策法案是否會給中美貿易談判帶來不利後果。不過她表示，不可能不對中美關係與兩國在某些重要領域的合作造成衝擊。

另據中國官媒“中國日報”報道，中國外交部發言人華春瑩譴責美國眾議院的新疆人權法案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，嚴重干涉中國內政。她宣布說，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

華春瑩稱，新疆問題不是人權和宗教問題而是反恐和反分裂問題。由於北京採取了系列措施，新疆3年來沒有發生恐怖襲擊事件。她指責美國在反恐問題上雙重標準，並警告美方如不糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，中方將根據形勢發展，作出進一步反應。

美國眾議院當地時間12月3日以407對1票通過“2019年維吾爾人權政策法案”，呼籲華盛頓針對新疆設立再教育營關押維吾爾等族群穆斯林制裁北京。

美國眾議院議長南希-佩洛希在表決之前說，今天，維吾爾人的尊嚴和人權受到北京野蠻行為的威脅。這是對全世界良心的侮辱。我們向北京發出一個信息：美國不會對此保持沉默。

人權團體與一些專家指控北京將上百萬維吾爾和其他族群的穆斯林關進政治再教育營。北京否認這個數字，稱那是一些為防止伊斯蘭極端化和恐怖主義的職業培訓中心。

美國眾議院通過這個法案後，將送參院審議，預計會得到參院多數議員的支持，最後還需要總統特朗普批准。