美專家:王立強非共諜卻讓外界窺見中共情報系統運作

自稱共諜的王立強是否真系共諜，外界多有猜疑。但他透露香港上市公司中國創新投資主席向心夫婦的信息與這對夫婦被台灣扣留的“巧合”,讓人跌掉眼鏡。美國情報專家認為，王立強並非共諜，但他說出了中國情報系統的運作狀況。

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據中央社華盛頓報道，美國中情局前分析師馬提斯（Peter Mattis）分析了王立強向澳洲媒體揭露他在台港澳從事諜報滲透的表述指出，王立強非共諜，但他提供的訊息可以窺見中共情報系統實際運作狀況。

馬提斯現在是美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）副主任。他與詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）學者布拉吉爾（Matthew Brazil）3日共同發表新書“中共間諜活動：情報入門”（Chinese Communist Espionage：An Intelligence Primer）。

馬提斯被問到王立強案時表示，王立強並非中共間諜，他也未自稱是共諜，而是自述自己是前中共軍事情報官員的助理。

儘管如此，馬提斯表示，王立強提供的訊息值得重視與分析。外界從他在媒體上披露的內容可以看見中共情報系統實際運作狀況。像王立強這樣的人或許無法描繪政策綱領，但他說出中共情報實際運作狀況。

馬提斯提到王立強指控的香港上市公司中國創新投資主席向心夫婦。他指出，台灣不會沒有理由拘留向心夫婦。王立強指控的企業很明顯和中國人民解放軍以及軍事滲透有關。

王立強日前接受澳洲媒體訪問時指控，中國創新投資是在中共解放軍總參謀部之下成立，目的在“滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報”，他並指稱中國創新投資在台灣媒體業的經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

對於台灣前軍情局副局長翁衍慶認為王立強絕對不可能是共諜的說法，馬提斯認為，翁衍慶指的應是單線作業的情報人員。但情報工作通常只有極少數人能全面清楚掌握，有人只是提供資金或場所，很難認定是不是情報人員。

馬提斯也表示，中共情報網絡極為龐大、分散與複雜，近些年來，中共情報部門大量吸收具有電腦、不同語言能力與專業背景的年輕人，這也讓西方世界更難了解、分析中共情報系統。

另據消息，台灣法務部次長陳明堂今天表示，台灣檢方已對王立強展開調查，並透過司法互助，希望澳洲提供相關資訊。調查局官員說，根據王立強在專訪中出示的3本護照資訊，皆無入境台灣的紀錄。