美眾院通過新疆人權政策法案籲制裁北京

美國眾議院當地時間12月3日以407票贊成1票反對，表決通過“2019年維吾爾人權政策法案”。這個法案要求華盛頓政府針對新疆設立再教育營關押維吾爾等族群穆斯林制裁北京。

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該法案比今年9月美國參議院通過的新疆人權法案還要嚴厲。它要求特朗普政府對虐待新疆維吾爾人的中共高官進行制裁。美國眾議院通過這個法案後，送交參院審議，法新社說，預計參院的多數議員都會支持，最後還需總統特朗普批准。

美國眾議院議長南希-佩洛希在表決之前說：今天，維吾爾人的尊嚴和人權受到北京野蠻行為的威脅。這是對全世界良心的侮辱。我們向北京發出一個信息：美國不會對此保持沉默。

人權團體與一些專家指控北京將上百萬維吾爾和其他族群的穆斯林關進政治再教育營。北京否認這個數字，稱那是一些為防止伊斯蘭極端化和恐怖主義的職業培訓中心。

在貿易戰背景下，北京與華盛頓的關係趨於緊張，美國國會剛在上星期通過了香港人權法案。特朗普總統已經簽字批准。

中國外交部發言人華春瑩對美國眾議院通過新疆人權法案表示強烈憤慨和堅決反對。她譴責美國蓄意詆毀和抹黑北京當局的去伊斯蘭極端化與打擊恐怖主義的努力。她警告美國如果讓新疆人權法案成法，將會受到中方的報復。

美國國會在中美貿易戰之際，接連推動香港人權法案與新疆人權法案，被認為是對習近平強力打壓國內民眾自由的反擊，也顯示美國朝野徹底放棄對中共通過經濟發展民主轉型的天真幻想。