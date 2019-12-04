美軍艦不停靠香港將考慮轉到台灣

根據美國國際評估及戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費沙爾（Richard Fisher）表示，中國為了報復美國通過《香港人權及民主法》，拒絕美國軍艦停靠香港，因此或可能刺激美艦前往台灣作為後勤補給站的意願。

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中國外交部華春瑩日前在例行記者會上表示，中國政府暫緩審批美國艦船和軍機停靠香港的申請決定，至於有記者問暫緩審批什麼時候解除，華春瑩回答稱：“要看美方的實際行動。”

然而費沙爾這個星期一表示，中國此舉凸顯兩點，一是美中兩軍關係很脆弱，二是，美國和台灣軍事交流可能提升。他告訴美國之音：“中國決定禁止美國海軍軍艦訪問香港很可能只會凸顯，以美中兩軍接觸為媒介改善美中關係是不可靠的，同時也將突顯，美國需要尋找更加可靠的補給港口。眾所周知，首都華盛頓存在強烈支持美國軍艦開始訪問台灣的呼聲。中國政府這項決定可能產生的影響，是進一步提高美國向台灣派遣艦船的願望。”

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）接受美國之音訪問說，中國暫時拒絕美艦停靠香港，“影響將很小，不過，美國從來也沒有真正依靠香港；影響是有的，美國也從來沒有把香港視為不可或缺的地方。美國政府一貫了解，中國政府可以自行作出任何決定。我認為，美國有能力處理這樁區區小事”。

香港位於南中國海地區，是美國艦隻補給地之一。中美關係的動蕩，曝露了香港這個補給點的脆弱性，對美國艦船在南中國海的戰略行動會否造成影響，費沙爾說：“美國海軍等軍種已經可以自由地進入南中國海。中國的領土聲索不會阻止美國海軍合法進入南中國海，也不會阻止美國海軍訪問和停靠美國在南中國海的盟國港口，例如，菲律賓等。”

路透社說，香港今年6月爆發大規模抗議示威以前，基地設在日本的第七艦隊旗艦藍嶺號兩棲登陸指揮艦曾經在香港停靠。不過，8月份以來北京已經拒絕兩艘美軍艦船到港訪問。