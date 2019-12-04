肯尼亞中資鐵路 進口商被迫使用反提升運輸成本

斥資33億美元並由中國建造往返肯尼亞港都蒙巴薩與首都內羅畢的新鐵路，看似縮短兩地數小時路程，但不少進口商抱怨，肯尼亞當局強迫他們用鐵路運貨，反而讓運輸成本提高。

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路透社報導，部分進口商表示，因為不得不支付額外費用，透過鐵路運送貨物的成本增加一半，還得在內羅畢（Nairobi）擁擠的鐵路倉庫中耗費更多時間整理貨物，甚至另外開卡車運載那裡的貨品，費時又不省力。

進口商原本都用貨車從港口載貨物進城，但如今肯尼亞港務當局表示，因為蒙巴薩（Mombasa）港口跟中國簽訂合約，必須提供鐵路一定數量貨物，因此以內羅畢及內陸地區為據點的業者，必須使用這條新鐵路。

國營的肯尼亞港口管理局（Kenya Ports Authority）局長曼杜庫（Daniel Manduku）表示：“肯尼亞港口管理局有義務提供鐵路貨運量…我們是鐵路的擔保人。”

中國進出口銀行（Exim Bank）、肯尼亞港口管理局及肯尼亞鐵路公司（Kenya Railways）的合約要求，肯尼亞港口局每年得提供100萬噸的貨物運輸量給這條鐵路，到了2024年必須增加至600萬噸。

肯尼亞港口管理局指出，去年鐵運貨運量超過400萬噸後，今年預估將達到500萬噸。蒙巴薩港今年預計經手3400萬噸貨物，但大多數並非透過鐵路運送。

送往蒙巴薩或其他國家的貨物仍可以透過陸路運送，但內羅畢和周邊地區的肯尼亞進口商透露，他們從去年10月開始被迫使用這條鐵路。港口管理局今年8月證實這項政策確有其事，但遭到抗議後，已於10月撤銷這項命令。

然而，相關業者指出，實際上幾乎沒有什麼改變，他們仍被要求使用比較昂貴的鐵路運送貨物。

肯尼亞運輸協會（Kenya Transporters Association）營運長伊瑞利（Mercy Ireri）表示，透過鐵路運送40尺貨櫃至內羅畢要價8萬先令，大約跟使用卡車運送差不多價錢。

但要求匿名的3位商人表示，進口商還得支付至少2萬5000先令，以便讓卡車到內羅畢車站倉庫取貨，另外還要付1萬5000先令的倉儲費。

為了建設鐵路及其他計畫，肯尼亞已積欠中國進出口銀行6600億先令，約佔國債總額的1/10。身兼肯尼亞鐵路公司董事會成員的曼杜庫表示，為了償還貸款，有必要徵收更高額費用。

中國駐內羅畢大使吳鵬表示，中國支持肯尼亞當局要求進口商使用鐵路的命令。他還說：“這是肯尼亞政府負責且明智的一步。”