意國會不滿中國阻撓黃之鋒作證通過調查香港警暴決議

香港學生領袖黃之鋒早前獲邀到包括意大利等歐洲多國國會作證，但正在保釋之中的黃之鋒遭到法官拒絕出境申請，本來事件已經告一段落，然而根據外交政策（Foreign Policy）報道，意國國會事後採用互聯網電話Skype方式邀得黃之鋒作證，為此中國駐意大使李俊華批評意國會，激怒部分國會議員，對中國之咄咄逼人極表不滿，遂提出一項調查香港警察暴力的決議案，並獲得議員一致通過。

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而據中央社報道，通過這項決議案反映了羅馬有意檢討或甚至調整過於親中的路線。報道指，這項決議案由曾任意大利交通部長的眾議員盧皮（Maurizio Lupi）提出，獲得外委會跨黨派全體投票同意，包括聯合執政的“五星運動”、民主黨都投下贊成票，顯示意大利正在檢討加入中國“一帶一路”帶來的衝擊，有意調整過度親中的外交路線。

意國會通過的決議案同時反映，在意大利眼中，香港的司法早已淪陷成為中國手上的一枚棋子，香港法官不準黃之鋒離境，也是在北京授意下的裁決。

根據外交政策雜誌報道，意大利國會在星期一通過一項支持香港民主抗爭者的決議案。議員一致通過決議案，顯然是因為受到中國駐意大利大使李俊華的批評所激怒。李俊華之前批評國會不負責任，容許黃之鋒透過Skype電話方式在國會作證。報道又說，中國外交官員試圖在歐洲施展他們的影響力，已非首遭，但最近更演變成為激進的外交路線。

上述議案要求香港政府詳細交代反送中運動至今的發展，包括警方開真彈槍企圖謀殺示威者、解放軍違反《中英聯合聲明》清理路障、理大事件等；又要求作為締約國的中國，履行國際人權公約的責任、支持國際層面調查香港警察侵犯人權情況、釋放被捕示威者，以及解釋黃之鋒被拒出境赴歐參與演講的正當理由。

意大利商業報在會後專訪民主黨籍外交委員會議員誇爾塔佩萊（Lia Quartapelle）。她說很高興委員會每個成員都投下了贊成票，他們終於讓意大利政府醒覺，為香港發聲，認為這是很重要的信號。至於連立場親中的五星運動都支持決議案，她認為意大利尊重思想與言論自由，這點五星運動也必須承認。這是意大利外交政策的前提，不管是面對中國或其他國家，沒有任何經濟利益或外部壓力能扭曲意大利這個基本信念，整個意大利政府對此有共識。

至於為何中國的外交政策轉趨激進，外交政策雜誌指出，這可從中國駐華盛頓大使館代辦趙立堅的晉陞說起。趙之前以中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦的身份，在推特上與前美國國家安全顧問賴斯展開罵戰，獲得小粉紅力捧，有“網紅”外交官之稱，更有人用“戰狼外交官”來形容趙，最近趙為了辯護中國的新疆政策，更頻頻發文，裡面不乏反美言論。外交政策雜誌指出，現在中國的外交官個個都競相採用同樣的手法。