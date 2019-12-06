中國沒有政治犯？胡佳批劉曉明無恥

就在歐洲議會即將把世界上最重要的人權獎項薩哈羅夫思想自由獎頒發給中國維族學者伊力哈木·土赫題的前夕，中國駐英國大使日前在接受英國媒體採訪時發表所謂中國沒有政治犯以及中國人擁有言論自由的言論引發歐洲輿論嘩然，北京著名異見人士，2008年薩哈羅夫獎獲得者胡佳譴責中國的外交官無恥。

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胡佳向本台表示：“這種言論我已經多次提到，最早是在2007年12月28日，我是12月27日從家裡被捕的，被捕的罪名是煽動與顛覆國家政權罪。當時在北京市關押政治犯的看守所的副所長就說中國沒有政治犯。當時，我簡直是暈了，我說國民黨還承認他們逮捕的是政治犯呢！他們把抓的學生，共產黨，還有民主人士都稱為是政治犯，你們共產黨抓了這麼多因言論問題，因宗教問題因公民權利問題而的人卻把他們稱為是刑事犯，你們連這點勇氣都沒有！連這點擔當都沒有！中國從警察到區縣一級的官員，再到人大以及外交部的官員，全部統一口徑地說中國沒有政治犯。他們大概也不會承認幾十年前荒誕的年代被整的劉少奇等人為政治犯。劉曉明這類官員表面上宣傳共產黨如何地自信，其實他們連中國有政治犯都不敢承認，我相信，他不是因為無知而是因為無恥，劉曉明同香港的張曉明一樣，中國外交部第一刻進去的信條是‘我們是不穿軍裝的解放軍’，所以，他們同中國軍隊警察一樣，都是黨衛軍。”