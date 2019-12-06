傳丈夫遭調查京劇名角政協常委姜亦珊自縊

根據中國微博流傳消息，京劇名演員姜亦珊於周四上午10時左右被發現在豐台區家中逝世。有網民指她的丈夫被中紀委帶走調查，她因自知丈夫罪行嚴重而尋死，但有關消息未獲證實。

廣告 繼續瀏覽後續

據光華網今天報道說，北京政協常委，京劇女星姜亦珊自縊。消息說，年僅41歲的中國國家一級演員、著名京劇演員姜亦珊突然離世。

該報道指，北京政協常委、年僅41歲的中國著名京劇演員姜亦珊突然離世。有消息指，她於家中自縊身亡。《北京日報》披露姜亦珊離世的消息，但並未提及具體原因。消息傳因丈夫被調查尋死。

該報道說，根據微博流傳消息，姜亦珊是於周四上午10時左右被發現在豐台區家中逝世。有網民指她的丈夫被中紀委帶走調查，她因自知丈夫罪行嚴重而尋死，但有關消息未獲證實。了解姜亦珊的消息人士稱，姜亦珊性格樂觀開朗，難以接受她會自殺。她留下11歲的兒子，令人唏噓。

據悉，姜亦珊最後一次在朋友圈發文是11月29日，稱“今晚7點30分石家莊大劇院升F調的京劇《大探二》歡迎前來圍觀”。

該報道說，姜亦珊是中國國家一級演員，從小學習京劇，專攻張派青衣表演藝術，1996年由瀋陽藝術學校京劇科畢業，同年獲分配到瀋陽京劇院，2000年8月調入天津京劇院，2006年調入北京京劇院工作至今。她曾先後獲得中國戲劇梅花獎、中國金唱片獎、上海戲劇白玉蘭主角獎。

據該報道說，姜亦珊的代表作有《秦香蓮》、《狀元媒》、《詩文會》、《二進宮》、《望江亭》、《春秋配》、《白蛇傳》、《貴妃醉酒》、《玉堂春》、《趙氏孤兒》、《三娘教子》及《紅鬃烈馬》等。