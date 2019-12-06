北京限制美國外交官在華活動:提前5天報批

中國外交部今天證實，針對美國國務院10月起對於中國駐美外交領事人員採取的限制措施，中方已於4日照會美國駐中國使館，對美採取對等做法。中國外交部並促美國撤銷有關決定。有消息指中國此舉是報復美國方面先後推出香港人權與民主法案和新疆人權法案。

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據中央社今天報道說，你來我往，北京證實對美外交領事人員祭出限制。消息說，中國外交部發言人華春瑩下午在例行記者會針對媒體提問，作了以上證實。

據華春瑩表示，中方確實採取了反制措施，“針對今年10月美國國務院對中國駐美外交領事人員的限制措施，中方已於12月4日照會美國駐華使館，從即日起對美方採取對等做法。中方將根據美方做法予以相應的回應”。

據華春瑩說，中方一貫支持包括美國在內的各國駐中國外交領事人員依法在中國展開正常的公務活動，並且提供必要的便利；“我們再次敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利”。

該報道稱，中國官方媒體澎湃新聞和觀察者網昨天報導，為反制美國，中方要求美國駐中國大使館外交人員以及美國駐上海、廣州、成都、瀋陽及武漢總領館人員正式會見中方地方政府代表、正式訪問中國教育或研究機構時，須提前5個工作日書面通知中國外交部。