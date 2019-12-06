困境下中共政治局今主議經濟 強調保六否引關注

據中國官方媒體報道，中共中央政治局6日召開會議，分析研究2020年經濟工作；聽取中央紀律檢查委員會工作彙報，研究部署2020年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。

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據中央社今天報道說，中共政治局會議說，2020中國經濟保持合理區間運行。外界近來分析，中國2020年經濟成長面臨“保6”大劫。在此氣氛下，中共政治局會議今天研究2020中國經濟工作並稱，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和十三五規畫圓滿完成。

報道引述新華社消息，中共中央政治局6日召開會議，分析研究2020年經濟工作；聽取中央紀律檢查委員會工作彙報，研究部署2020年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。中國經濟成長率在2020年能否“保6”，近來在中國境內外掀起討論。中共中央政治局此次會議對中國2020年的經濟研究分析，因而格外引人關注。

根據新華社消息，會議指出，2020年是全面建成小康社會和十三五規畫收官（完成）之年，“我們要實現第一個百年奮鬥目標”。會議表示，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，堅決打贏三大攻堅戰。

官方消息又說，此外全面做好“六穩”工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和十三五規畫圓滿收官。會議指出，明年要堅決打好三大攻堅戰，確保實現脫貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險。

報道稱，新華社說在這之前，習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取中央紀委2019年工作情況和19屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議準備情況彙報。會議同意2020年1月13日至15日，召開19屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議。