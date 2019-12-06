尷尬了 雖高調愛國網警仍催明星大腕護照選邊站

手拿外國護照但高喊愛國的一應大明星可能遇麻煩。據中國某官方網警帳號5日在短視頻平台上傳一則有關雙重國籍的“宣導教育短片”，片中點名批評藝人劉亦菲、吳亦凡、李連傑，併科普呼籲道：“中國不承認雙國籍！”並稱對於違反規定沒註銷護照的，大使館將註銷他們的證件，“嚴重者拒絕入境”。

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據世界日報今天報道說，網警批劉亦菲、吳亦凡、李連傑雙國籍：不註銷就拒入境

世界日報綜合媒體消息，劉亦菲拿的是美國國籍，吳亦凡是加拿大國籍，而紅遍海內外的武打巨星李連傑則是新加坡國籍。

該報道稱，網警呼籲：“堅持一人一國籍，不允許任何中國公民有雙重國籍！同時也不強制或違背本人意願選擇國籍。”網警的話說得十分明白，你可以選擇任何國家的國籍，我們不強求，但是你既然選擇其他國籍，就不允許再保留中國國籍和護照了。據該報道，該網警特意強調中國不承認雙國籍，放棄中國國籍就不允許使用中國護照。網友們在網上看到網警的發布，紛紛在下面留言表示支持“做得好”、“全世界最難入的國籍，中國國籍。想入想出的，都想好了。”

報道說，事實上，娛樂圈還有很多人都是外國國籍，比如張鐵林是英國國籍，金城武是日本國籍，王力宏是美國國籍等。

但是也有很多人和這些明星相反，比如成龍就是中國國籍。不僅如此，成龍還表示，一開始為了躲避狗仔，讓兒子入了美國國籍，後來他強迫兒子改成中國國籍，但在轉為中國國籍的過程中，發現很難，為此費了很多工夫。成龍還表示，中國國籍其實是最難入的，因為中國是非移民國家。

據該報道說，還有甄子丹，從小在美國長大，原本是美國國籍，但是他堅信自己是中國人，將自己的國籍也改成了中國。