普及文宣攻港新招 推全民打漢奸遊戲

中國近日出現一款免費網絡遊戲“全民打漢奸”，多名“反送中”運動領袖如黃之鋒被設計成“通緝犯”，供玩家打擊。

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據中央社今天報道說，中國推網絡遊戲，香港反送中領袖成通緝犯角色。香港人推出自製VR電玩遊戲“光復香港”（Liberate Hong Kong）後，中國近日出現一款免費網絡遊戲“全民打漢奸”，多名“反送中”運動領袖如黃之鋒被設計成“通緝犯”，供玩家打擊。

中央社說，“全民打漢奸”的開發者不明，也無法確定何時上線。開啟遊戲後，畫面有“香港是中國的香港，不容外部勢力染指！”幾個大字，背景則是飄揚五星旗及港區旗幟的香港街頭，還有戴黃色安全帽、黑口罩，身穿黑衣的示威者。進入遊戲後，可看到依照“反送中”示威者特徵（黑衣、黑口罩、安全帽等）繪製的人群，並要求玩家在人群找出混在其中的8名“漢奸”。

報道引述港媒立場新聞消息，所謂8名“漢奸”，除歷史人物秦檜外，其他7名分別為民間人權陣線召集人岑子傑、香港眾志秘書長黃之鋒、壹傳媒集團創辦人黎智英、香港民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、香港眾志創黨主席羅冠聰，及前政務司司長陳方安生，他們都是 “反送中”要角。每名“漢奸”都被附上一段文字介紹，例如黃之鋒被描述成“河童”，並被定義成“港獨頭目”；黎智英則被形容為“肥佬黎”，被指是“亂港金主”。

該報道說，這款遊戲難度低，只需從畫面中挑選拖鞋、棒子等攻擊黑衣人，並抓到混在其中的8名“通緝犯”即可過關。許多中國網友在微博分享該款遊戲，並稱“漢奸港獨通通抓起來”、“哈哈，超級爽，雖然比較簡單枯燥，但超級解恨”。