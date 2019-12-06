約翰遜露自拍華為手機疑示微妙信號?

在英國首相鮑里斯·約翰遜暗示英國可能限制或禁止華為設備的第二天，有人看到他本人似乎在使用華為P20 Pro智慧手機。華為代表拒絕置評。英國政府發言人也未發表評論。

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據雅虎新聞引述美國彭博報道，英國首相約翰遜被目睹使用華為智慧手機自拍。約翰遜此前在英國電視台ITV的“今日晨間”節目中發表講話，在接受採訪後，他與主播合影留念。電視攝錄機抓拍到他手持一個與眾不同的華為手機拍照。

報道稱，在周三的北約峰會上，約翰遜暗示英國可能會跟隨一些國際安全盟友的做法，限制或禁止華為參與英國5G網絡建設。

華為代表拒絕置評。英國政府發言人也未發表評論。

據該報道指出，華為已經成為美歐之間在貿易和安全政策上緊張關係的避雷針，因為華盛頓威脅要對任何允許中國設備參與5G網絡的政府進行報復。 彭博新聞10月報道稱，英國要等到12月12日大選之後，才會對是否允許國內電信提供商使用華為硬件做出最終決定。

約翰遜在主持北約峰會後的新聞發布會上說：“我不希望英國不必要地敵視海外投資。但另一方面，我們也不能損害至關重要的國家安全利益。我們不會損害我們與‘五眼聯盟’中其他夥伴合作的能力，這些將成為我們做決定時考量的關鍵標準。”

該報道稱，在“五眼”情報共享國家中，新西蘭，澳大利亞和美國實際上已對華為實施了禁令，而加拿大和英國到目前為止還沒有這樣做。