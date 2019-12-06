美國敦促北京快購農產品 中國降些關稅招架

中美正在籌備第一階段的貿易協議，雙方正試圖在美國對華新關稅生效前達成協議。中國方面釋放善意，豁免部分美國大豆和豬肉關稅，從而有利於中國企業採購。

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據香港01今天報道說，中國關鍵時刻對美釋放善意，將豁免部分美國大豆豬肉關稅。中國國務院關稅稅則委員會辦公室12月6日發表聲明說，根據中國國內需要，中國國企業自主通過市場化採購，自美進口一定數量商品。

據聲明稱，中國國務院關稅稅則委員會正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加征中國對美301措施反制關稅等排除措施。對排除範圍內商品採購，企業自主商談、自行進口、自負盈虧。

雖然美國總統特朗普12月3日說，不介意等到2020年大選之後再同中國簽協議。但是分析認為，這只是障眼法和一種談判手段。（AFP）該報道稱，此外，媒體透露，特朗普的女婿庫什納參與到了中美談判，這也是一個積極信號。中國國家主席習近平日前在北京會見美國賓客時也說，願意在平等的基礎上同美國達成協議。

該報道稱，中美目前正在籌備第一階段的協議，但是兩國圍繞着第一階段協議的談判並不順利，主要癥結在於取消關稅和購買農產品問題。美國不願取消太多的關稅，而中國則不願意承諾購買具體數字的美國農產品。美國總統特朗普（Donald Trump）近日還接連發出威脅稱，如果無法達成協議，他將提升對華商品的關稅。特朗普希望中國承諾購買500億美元的美國農產品。

報道說，美國預計在12月15日對大約1560億美元的中國商品加征15％的關稅。外界普遍猜測，如果達成協議，這些關稅將被取消。但是中國要求取消此前所有加征關稅。這也是雙方至今談不攏的原因。美國目前已經對大約3,800億美元的中國商品徵收了關稅。

雖然特朗普12月3日在英國參加北約峰會時說，不介意等到2020年大選之後再同中國達成協議，並表態稱協議必須是對的。但是彭博社12月4日報道稱，知情人士說，儘管香港和新疆導致中美局勢緊張，但是美國和中國正更加接近就第一階段貿易協議中取消的關稅數額達成一致。這位消息人士還強調，美國總統特朗普3日淡化協議緊迫性的言論不應該被理解為談判正陷入了停滯，因為他是即興發表講話。

據該報道說，一位消息人士還說，美國近期關於香港和新疆的法案不太可能影響談判。這位消息人士還指出，美國談判代表預計中美第一階段協議會在12月15日，美國對華新關稅生效前完成。 他們還說，會談中懸而未決的問題包括如何保證中國購買美國農產品，以及具體取消哪些關稅。