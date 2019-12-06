高層接受?李克強"高參"高善文保四爭五說或沒那麼敏感

中國知名經濟學家高善文發表演講認為，今後十年中國的經濟增速平均不會超過5%。他預測，屆時中國的增長目標很有可能是“保四爭五”。有消息稱，北京當局“全網封殺”了高善文的這篇演講；不過此文以及相關討論依然在中國社交平台以及《財新網》等媒體上可見。

廣告 繼續瀏覽後續

據德國之聲今天報道說，“保四爭五”有那麼敏感嗎？高善文在11月27日的安信證券年度策略會上發表題為"知止不殆"的演講。他認為，過去十年間，中國的經濟轉型、增速放緩其實都是東亞其他經濟體在轉型過程中所經歷過的階段。他預計，增速放緩還會再持續幾年，並指出中國經濟明年或應當保四爭五。

據高善文指出，依靠廉價勞動力驅動的加工貿易過去幾年正在大幅萎縮，自主創新帶來的競爭力提升，則大幅拉動了出口貿易的增長。演講中，他還提出，中國城市化可能已經接近終點，因此房地產市場的火爆行情很快將結束，對經濟支撐的作用將大幅弱化。汽車市場增速也會因此而放緩。高善文還就"國進民退"論點發表了看法，認為私營企業在信貸市場上受到了愈加嚴重的歧視，導致2018年之後越來越多的信貸資金流向了效率更低的國有企業。同時他也指出，政府部門近期的去槓桿政策，正在實際上改善信貸政策。

據高善文認為，近期由於去槓桿政策的持續作用，導致經濟增長受到了而巨大壓力。而GDP增速"跌破 5%之前很難穩定下來"。

該報道說，根據谷歌等搜索工具的統計，高善文的這篇演講發表後，當天(11月27日)的相關搜索量就快速上漲。之後的幾天里，網絡關注度開始正常地緩慢下降，但是到了12月2日、3日左右，搜索量又再次上升。這可能與香港《信報》12月1日刊發的一篇客席評論有關：作者高天佑在文章里指出，"連李克強也向他請教"的高善文，27日的演講內容"網上瘋傳不足一日便遭全面封殺"，"只因他對明年經濟刊發略偏悲觀、預測GDP增速保四爭五，不符合官方主旋律"。