中國推網遊“全民打漢奸”港府趁機“打”唱衰香港的“政客”

中國大陸正在推廣“全民打漢奸”免費網絡遊戲，將多個反修例運動的重心人物如黃之鋒和黎智英等人設計成“通緝犯”，在此同時港府亦在6日發表聲明，譴責多個政治人物在海外抹黑香港，並促請外國或議會幹預香港，而上述這些“不負責任的政客”又與大陸網遊的“漢奸”名單大致雷同，難免令人懷疑港府有配合大陸網絡遊戲反過來刻意“抹黑”這些政治人物之嫌。

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香港政府6日發表一項聲明，內容一方面指出“與政府持不同意見的人士.......不少也成功當選（區議員）”，正好反映“港人的權利和自由並沒有受到打壓”，但另一方面卻譴責有些“不負責任的政客......不停批評特區政府打壓自由”，“在海外散播不實言論，並促請外國政府或議會幹預香港特別行政區（香港特區）的事務”，特府對此深表遺憾。

在此同時，根據網媒立場新聞報道，大陸推出的“全民打漢奸”的開發者不明，也無法確定何時上線。開啟遊戲後，畫面有“香港是中國的香港，不容外部勢力染指！”幾個大字，背景則是飄揚五星旗及港區旗幟的香港街頭，還有戴黃色安全帽、黑口罩，身穿黑衣的示威者。進入遊戲後，可看到依照“反修例”示威者特徵（黑衣、黑口罩、安全帽等）繪製的人群，並要求玩家在人群找出混在其中的8名“漢奸”。

報道指出，所謂8名“漢奸”，除歷史人物秦檜外，其他7名分別為民間人權陣線召集人岑子傑、香港眾志秘書長黃之鋒、壹傳媒集團創辦人黎智英、香港民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、香港眾志創黨主席羅冠聰，及前政務司司長陳方安生，他們都是這次反修例運動的重要人物。每名“漢奸”都被附上一段文字介紹，例如黃之鋒被描述成“河童”，並被定義成“港獨頭目”；黎智英則被形容為“肥佬黎”，被指是“亂港金主”。

事實上，到海外“唱衰”香港並促請外國或議會幹預香港的“不負責任政客”，網遊的7個“漢奸”都曾到美國和歐洲多國向當地主要官員和國會進行遊說支持香港的民主運動，其中黎智英更獲得美國副總統彭斯接見。

這些“不負責任的政客”不但成功遊說美國國會通過香港人權與民主法案，並最終得到特朗普總統簽署成法，意大利國會亦與香港學運領袖黃之峰透過網絡電話Skype作證之後，通過一項敦促港府調查警察暴力的決議案。此外，香港更有一批民主派的立法會議員和其他反修例的支持者計畫到澳洲和歐洲其他國家進行遊說。