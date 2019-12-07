回擊國際批評 中國官方發新疆反恐影片

日前，中國國際電視台（CGTN）播出一部名為《中國新疆，反恐前沿》的時長近一個小時的英文紀錄片，介紹新疆反恐情況。新華社近日也發布了一系列照片，展示2008年至2014年新疆暴恐事件。官方宣傳強調，中國政府堅持把預防性反恐放在第一位，這其中就包括設立職業技能教育培訓中心。目前，新疆已連續3年未發生暴力恐怖案（事）件。

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據香港01報道，中國紀錄片介紹新疆反恐，公布大量恐襲原始畫面。

報道稱，日前，中國國際電視台（CGTN）播出一部名為《中國新疆，反恐前沿》的時長近一個小時的英文紀錄片，介紹新疆反恐情況。值得關注的是，紀錄片中首次公布了大量以往暴恐襲擊的原始畫面素材，以至於片頭標示出警告：“部分案件和畫面屬於首次公布，以下畫面可能引起不適，請慎重觀看。”

報道指新華社近日也發布了一系列照片，展示2008年至2014年新疆暴恐事件。

12月15日，《中國新疆，反恐前沿》在CGTN播出，該紀錄片分為四個部分，分別是“極端主義，為禍新疆”、“生命代價，暴恐之傷”、“極端之路，血淚謊言”、“全球反恐，並肩同行”。

據長期從事新疆研究的暨南大學傳播與中國國家治理研究院研究員鄭亮在接受環球時報採訪時表示，這次的片子完全不同的剪輯風格在視覺語言和效果上，同國際主流電視實踐是接軌的。

據該報道說，紀錄片的開篇快速的剪輯向觀眾展示了一個極具魅力的新疆，隨後，英文解說口鋒一轉：“而新疆，也是中國抗擊極端主義和恐怖主義的前沿陣地和主戰場，自1990年至2016年底，在新疆地區發生了數千起暴力恐怖案（事）件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職。”接下來，畫面中陸續出現2009年“7·5事件”、2013年天安門金水橋“10·28”暴恐案和2014年昆明火車站“3·01”暴恐案發生的原始視頻。

據解說指出，這些畫面和暴行數字“揭示着中國西部邊陲的安全局勢之嚴峻”，同時引出西方輿論談到涉疆話題時長期存在的一個問題：“部分西方國家散布歪曲言論，稱 ‘7·5’事件是民族衝突和鎮壓，但中國專家指出，這種說法顯然和他們在評價‘9·11’事件時使用了不同的話語體系，二者必有一個不合邏輯，這一不實言論實則反映了某些國家在反恐問題上的雙重標準。”

該報道說，紀錄片除了暴恐畫面，還從深層次解讀為何有暴恐襲擊發生。紀錄片中提到，極端勢力為了達到其目的，故意歪曲宗教教義，典型的就是將《古蘭經》中的“吉哈德”說成是對異教徒的“聖戰”。對此，開羅美國大學商學院一名教授表示，“吉哈德”一詞，在伊斯蘭教中是一個積極詞彙，它並不意味着“拿起武器”，而是意味着要挑戰自己的內心，克服困難、避免錯誤。

據紀錄片稱，面對嚴峻的形勢，作為中國反恐怖鬥爭的主戰場，新疆先後制定並修改完善了《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國反恐怖主義法〉辦法》和《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，旨在從根源上防範和懲治極端主義活動，以消除恐怖主義。據紀錄片指，中國政府堅持把預防性反恐放在第一位，這其中就包括設立職業技能教育培訓中心。目前，新疆已連續3年未發生暴力恐怖案（事）件。

該報道說，關於該紀錄片如此“大尺度”，鄭亮認為，在不喚起“創傷性記憶”的前提下，適度公布一些恐怖襲擊現場的畫面，照顧到了受眾的心理。同時，當前國際社會對新疆的反恐維穩措施存在一些質疑的聲音，而這部紀錄片的尺度也有助於向國際社會充分說明中國面臨的恐怖主義威脅。

據該報道稱，事實上，不僅中國國際電視台，新華社近日也發布了一系列照片，介紹2008年至2014年新疆暴恐事件。新華社稱，新疆開展的反恐怖主義、去極端化鬥爭符合國家法治精神和要求，也是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。