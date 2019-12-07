孟晚舟來信為何引發中國人反感

孟晚舟溫哥華被捕後，在一些自認比較重要的機會，總會發表一兩句短文，常常引起她的中國同胞們的熱烈反響。但是，她在被捕一年之際發表的這封略含反思、感謝支持者的信，迴響竟意想不到地糟糕。

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一些對孟晚舟一年中類似表現有過研究的人認為，孟晚舟是懂得適時表達自己對自己的父親任正非創建的 華為集團的深厚感情的，何況她本人曾是這一號稱中國科技帝國的金融首腦，一度曾有過接班人之傳。孟晚舟在表達對華為熱愛的同時，也不斷地顯示出自己對祖國的愛。數周前就其引渡案開審時，她穿着靚衣美裙，露出腳把骨上那隻刺眼的電子追蹤器，這意味着她可能是一個遭到不公待遇的嫌犯。孟晚舟在中共建政70周年之際，穿上鮮紅色的長裙，佩戴琺琅制的中國國旗胸針，激起許多國人的同情和讚美，有人甚至不惜把她形容為“烈士”。這些細節，無疑有助於孟晚舟動人的公關形象。

軟禁一年之計，孟晚舟發表公開信，形容她在加拿大被捕一年“經歷了恐懼和痛苦、失望和無奈，煎熬和掙紮”的心境，她在心中對支持者和她的華為客戶表示感謝。她寫道：“親愛的你們，這些溫暖都是照亮我前行的燈塔”。孟晚舟也在信中表達了對加拿大人包括對警衛人員的敬意。但是出乎意料的是，這封信沒有收到期待的效果，甚至引起不少網民反感。連她的靚衣美裙，時興的穿着，自由的逛街，中國大使的殷勤慰問，都引起不少網友的反感，為什麼？從不少網民的反應看，李洪元在華為的遭遇，以無罪之身被華為告發入獄251天，使得他們第一次覺得，孟晚舟與告發李洪元的華為，不過是權勢一方，與他們這些曾經拚命為人家貼金的網民沒有一毛關係。

這一明顯變化是從李洪元事件開始的。許多網民，從李洪元身上才看到了自己可能會遭遇同樣的命運，從華為舉報李洪元犯罪被公安機關莫名關押二百五十一天，到宣布無罪釋放後華為對李洪元的冷漠，無情，蔑視，網民才覺得自己的渺小和無助，李洪元事件最關鍵的一點，是讓網民看到了自己的影子，他們對李洪元的遭遇感同身受，有種被暴力蔑視，被損害，被任意拋棄的無助。一個在華為服務了十三年的職工，不續合同罷了，為爭取合理的補償，爭取年終獎，被華為舉報涉嫌犯罪，被警方抓走，硬是在監獄關押了251天。最後宣布李洪元沒事，出獄吧，賠償十萬元了事。後來傳出一封信，說的是李洪元出獄後，還對華為領導人任正非抱有信心，僅僅要求見一面，大概有討個說法的意思，被置之不理。中國輿論爆出這件事後，網民憤怒了。

輿論如潮，指責華為傲慢，指責華為當初無端把李洪元送入監獄，華為發表聲明，為自己辯護，並說”如果李洪元認為他的權益受到了損害“，“我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為”。中國網民把這比喻為大象踩了你一腳，你可以踩回去呀，這真是一個公正的報復。就連官媒一時也認為華為不但不道歉，還擺出“不服就來告”的傲慢姿態。

人民憤怒了，什麼都不顧的。連中國駐加拿大大使“代表中國人民”看望孟晚舟也看不慣了：“叢大使，別亂代表了，你所說的人民不包括我，特此聲明”。

孟晚舟這份信引發不良迴響，網民們壞了好事，共青團中央也憤怒了，但卻把目標對準了美國。“孟晚舟這兩天不斷有消息傳來，中國外交部也在頻頻發聲，敦促加拿大做出正確選擇”，“幾乎同時爆發的‘李某元’事件，卻讓孟晚舟飽受攻擊，美國頓時有理了。”“兩個毫不相關的人，毫無邏輯地聯繫到了一起，現在只要在網上提及孟晚舟，馬上有一堆攻擊性評論。短短兩天時間，孟晚舟從一個受同情者，變成了一個受憎恨者。”

共青團中央思維短路，那麼多的中國人責備華為，譏諷孟晚舟，卻怪罪到美國頭上，美國那麼了不起，能操縱起數不清的在中國大陸生活的被封殺了外界消息的人？共青團中央把美國描繪得如此神通廣大，指揮中國人民行動，共青團中央是不是思維短路？

官媒越拿孟晚舟說事，這兩天引發的對孟晚舟的憤怒越多，有些網民甚至提到，被中國作為報復抓走的兩名加拿大人，絕沒有享受到孟氏的待遇，他們至今不被告知關在什麼地點，不能見律師，被禁止外出，見不到陽光，哪裡像孟晚舟那樣輕易出得起1000萬加元保釋出獄，生活在溫哥華高端地段的豪宅里，可以相當自由地在市區散步。

孟晚舟這封信沒有收到好反響，孟晚舟應該始料不及。