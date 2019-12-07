德國憲法保護局呼籲提防中國 黑客襲擊

德國記者調查發現，至少8家德國企業受到黑客攻擊，其中6家為達克斯上市公司。這些攻擊被認為可能來自中國黑客組織。但不排除有其它方效仿犯罪。針對黑客襲擊，德國憲法保護局呼籲提防中國。

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據德國之聲今天報道說，就黑客襲擊，德國憲法保護局呼籲提防中國。

聯邦德國憲法保護局（BfV）再度提醒本國境內企業注意一個持續性的網絡攻擊波，並公布了現有支持措施。今年年中，多家德國達克斯企業成了這個同名的黑客組織Winnti的襲擊對象。總部位於科隆的憲法保護局通報說，根據該局網絡安全部門得到的信息，攻擊行為可能在2016年便已啟動。安全專家們確信，這是"對德國經濟的一波持續性的攻擊"。

據該報道稱，憲法保護局同時出台一份網絡攻擊應對文件，裡面列出了一系列癥候及應對手段，企業可藉以確定是否受到了Winnti的感染，並採取反制措施。此外，該文件提供了已知受攻擊個案的相關背景信息。該文件還列出了該惡意軟件最新版本的作用原理。

受到該病毒軟件攻擊的德國企業中就有拜耳（Bayer）和蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）等康采恩。聯邦憲法保護局稱，該軟件以各種變異版本實施攻擊， 2011年10月被俄羅斯電腦安全公司--卡斯巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）的信息技術專家最先發現。攻擊行為的背後據信是在中國境內的一個或多個高度專業化的黑客團夥。

據報道說，最初，襲擊者的目標是在線遊戲網絡，劫獲賭資、數字認證信息及用戶數據。後來才專註於大型企業。聯邦刑事局稱，去年，網絡刑事犯罪數量增至約35萬件，其中的8.7萬件屬於狹義網絡刑事案，如數據竊取和破壞電腦系統。據估計，網絡刑事犯罪所造成的損失，僅企業一項就可能超過1000億歐元。