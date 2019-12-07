新曝巴基斯坦少女賣嫁中國淪奴 巴官方疑捂蓋

巴基斯坦被指有人蛇集團將600多名年輕女子或婦女賣到中國當新娘，其中許多人被迫賣淫，甚至遭虐待，然而有消息人士指出，政府內部有人憂慮調查會損害巴中關係，因此向調查人員施壓停止調查。中國駐巴基斯坦大使館指報道是炒冷飯，了無新意也不屬實，強調在中巴雙方共同努力下，有關非法婚介活動已得到切實遏制。

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據香港東網今天報道說，巴基斯坦新娘被賣到中國，巴政府疑憂損對華關係阻調查。

美媒近日報道，巴基斯坦有人蛇集團將600多名年輕女子或婦女賣到中國當新娘，其中許多人被迫賣淫，甚至遭虐待，然而有消息人士指出，政府內部有人憂慮調查會損害巴中關係，因此向調查人員施壓停止調查。

據報道指，據一份由巴基斯坦調查人員整理的名單顯示，從去年以來，該國各地至少有629名女性被賣到中國當新娘，名單上更包含新娘的身份證號、中國丈夫的名子與結婚日期等資料。然而一名高級調查官員表示，這批女性據悉是被自己的家人賣給人蛇集團，再嫁給中國人。基督教維權人士伊克巴爾（Saleem Iqbal）更指，巴基斯坦政府試圖施壓，阻止相關部門對此事進行調查。

該報道說，目前巴基斯坦內政部及外交部拒絕就報道置評，中國外交部則回應稱不清楚有這份名單。此前美媒報道指，巴基斯坦境內基督教少數族群逐漸成為人蛇集團的新目標，人蛇集團會付錢予受害者的父母，讓他們把親女賣到中國當新娘。而就相關報道，中國駐巴基斯坦大使館日前已回應指報道是炒冷飯，了無新意也不屬實，強調在中巴雙方共同努力下，有關非法婚介活動已得到切實遏制。