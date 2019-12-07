日本文件自證征慰安婦是國家行為

圍繞慰安婦問題持續收集相關公文的日本內閣官房在2017和2018年度新收集了總計23份文件。其中，日本駐華領事館的報告中記載了“陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待”、“搭乘軍用車南下的特殊婦女”等內容。“女招待、特殊婦女”在其他報告中被解釋為“與娼妓同樣”、“被強迫從事醜業”，意指慰安婦。共同社引述專家指出：“顯而易見軍隊和外務省在國家參與下輸送了慰安婦。”

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據共同社周五夜發布消息指，日政府公文記載“陸軍每70人需要1名”慰安婦。

該報道說，6日獲悉，圍繞慰安婦問題持續收集相關公文的日本內閣官房在2017和2018年度新收集了總計23份文件。其中，日本駐華領事館的報告中記載了“陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待”、“搭乘軍用車南下的特殊婦女”等內容。“女招待、特殊婦女”在其他報告中被解釋為“與娼妓同樣”、“被強迫從事醜業”，意指慰安婦。專家指出：“顯而易見軍隊和外務省在國家參與下輸送了慰安婦。”

1993年時任官房長官河野洋平的談話認定“軍隊參與”，上述文件或成為補充這一點的資料。安倍政府在繼承河野談話的同時，所持立場為“沒有發現直接表明軍方和政府機關所謂強行帶走的表述”。內閣助理官房長官室接受共同社採訪稱：“與迄今為止的政府見解沒有不同。”

據該報道說，23份公文中13份是外務省名為《關於取締支那渡航婦女事項》的1938年機密文件。均為駐華領事館與外務省的聯絡內容。濟南（山東省）總領事提交外務相的報告中記載，隨着日軍的進入，在當地從事色情業的女性不斷增加。詳細記述了“內地人藝妓101、同女招待110、朝鮮女招待多達228”，“預想皇軍前進的情況，到4月底至少在當地集中500特殊婦女”。此外還寫道，佔領徐州後她們“搭乘軍用車”，有186人南下。

該報道指，青島（山東省）總領事的報告中記載了“海軍方面希望增加藝妓女招待合計150名，陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待”。

共同社說，關東學院大學現代史教授林博史稱：“這是佐證了以軍隊為主體、有計畫地集中女性的內容。通過領事館詢問了外務省。”