港媒:前國家副主席李源潮埋怨被造謠影片瘋傳

中國大陸網絡上近日流傳一段前國家副主席李源潮與同學聚舊的影片。其中，李源潮埋怨過去擔任中組部長時得罪人，因此現在有很多人對他造謠，又指“罵我的人多着呢”。世界日報指引述港媒報道。中央社指此引述星島日報消息。

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據世界日報今天報道說，前中國國家副主席李源潮埋怨被造謠影片瘋傳。報道引據港媒消息，中國大陸網絡上近日流傳一段前國家副主席李源潮與同學聚舊的影片。其中，李源潮埋怨過去擔任中組部長時得罪人，因此現在有很多人對他造謠，又指“罵我的人多着呢”。

該報道指，這段影片長約兩分鐘，鏡頭前的李源潮身穿短袖上衣，神態輕鬆，與今年9月返回母校復旦大學參加老師孫芳烈逝世兩周年追思會時的衣着接近，不排除影片就是當時拍攝的。據報道稱，李源潮首先談到公款吃喝，表示已經事先說“我不吃飯，免得到時候人家說這個，這很難主宰的”。

據李源潮接著說，“現在造我謠的東西很多啦，我的心態是很平衡的，所以我都懶得去闢謠。為什麼？誰叫你做了組織部長，你做組織部長不得罪人啊？你提拔人，人家挺高興；你不提拔人，人家不恨你吶！得罪人很多的。”李源潮又說，“誰叫你做這個事，人家看見你風風光光，挺好的。你也就得承擔這個，人家給你造謠、人家罵你，罵我的人多着呢…”

該報道稱，李源潮於2007年至2012年間擔任中共中央委員會組織部部長，並於2013至2018年間擔任中國國家副主席。李源潮過去與胡錦濤、李克強、令計畫、劉延東、劉奇葆和胡春華等人被視為共青團派系的代表人物。李源潮曾擔任共青團中央書記處書記，是前中共總書記胡錦濤的共青團舊部。2007年中共第17次全國代表大會時，李源潮由江蘇省委書記晉陞為中央政治局委員、中組部長，掌握人事大權，當時一大批共青團背景的幹部獲得提拔。

該報道說，現任中共總書記習近平在2012年中共18大後，多次強調“黨內絕不允許搞團團夥夥、結黨營私、拉幫結派”，被解讀為針對團派而來。習近平在2013年全面掌權後，海外媒體便猜測他致力打擊共青團派人物。

報道指出，李源潮在2017年中共19大舉行時，雖然未滿68歲，卻卸任中央委員，去年3月裸退，由比他年長的王岐山擔任國家副主席，自此在中共政壇消失，原因至今尚未揭曉。外界認為，隨着中共中央辦公廳前主任令計畫於2014年底落馬後，北京中央的團派系統已被瓦解。