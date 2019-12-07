特朗普質疑為何繼續對中國發放貸款 世界銀行回應表態

在世界銀行於周四剛通過了一項對中國的低息貸款計畫之後，美國總統特朗普在周五通過推特質疑稱，作為世界第二大經濟體的中國，不應該再獲得世行的貸款援助。他在推特上寫道：“中國不缺錢”。對此，世界銀行在周六通過聲明回應指，世行對中國的貸款已經大幅減少，並將繼續減弱。

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美國財長部長姆努欽在周四齣席國會聽證時提出，中國不應再享受世界銀行資助貧困國家的支持性貸款。美國會共和黨籍眾議員安東尼·岡薩雷斯正在準備把北京排除在世界銀行貸款項目之外的議案。聽證會上，他詢問姆努欽是否支持這樣的議案，姆努欽回答稱，“我同意”。姆努欽談道，“ 我們並不是對每一項貸款或每一個具體的聲明都有否決權，但是我們在資本分配和其他問題上擁有否決權。”他表示，今年早些時候，美國前財政部副部長戴維·馬爾帕斯當選世界銀行行長，這讓他具有信心，相信世界銀行會改變做法，使貸款更為公平。據悉，世界銀行於周四當天在華盛頓通過了一份五年計畫，至2025年年中，中國將每年從該行獲得10億至15億美元低息貸款。依據該計畫內容，今後給予中國的貸款將由目前的年平均18億美元"逐步"減少。

世界銀行稱，相關貸款將用於推進中國的市場及稅務改革、資助更有利環境的經濟增長、改善公民獲得醫療衛生和社會服務的途徑。世界銀行以通過貸款向貧困國家提供資助，但岡薩雷斯等人認為中國已不是貧困國家。他強調，目前世界銀行貸款計畫的准入門檻是人均國民總收入6975美元，而中國在2016年就超過了這一水平。同樣就這一話題，特朗普最新在推特上發問稱，“為什麼世界銀行要借錢給中國？這怎麼可能呢？中國有很多錢，而且如果沒有，他們也會造錢。”他提出，必須停止給中國貸款。據世界銀行公布的消息，該機構在今年為中國提供了大約14億美元的貸款，與2017年的24億美元相比，今年提供給中國的低息貸款大幅度減少。除了中國經濟繁榮的因素之外，正如上文所提到的世界銀行更換了行長也是原因之一。

對於特朗普的這一質疑，世行行長馬爾帕斯通過聲明回應稱，“世界銀行向中國的貸款已經大幅縮減，並會依照包括美國在內的股東們達成的協議繼續減少”。聲明還稱，“由於中國不斷富裕起來，我們的貸款也在下降”。另對世界銀行最新對華貸款項目中包括降低資金的內容，世行中國局局長芮澤（Martin Raiser）在此前介紹稱，“這反映出我們與中國的關係”。他說，“我們的項目將變得更為具有選擇性”。中國外交部發言人華春瑩在周五的記者會上談到相關消息時強調，中國是世界銀行重要的發展夥伴。她說，“我們與世行長期保持着良好的合作關係。我們願繼續深化與世行的貸款和知識合作，一起總結中國的減貧成功經驗並與其他發展中國家分享，共同為支持廣大發展中國家更好地實現長期可持續發展作出努力和貢獻。”