王立強又曝料 涉赴港監控李源潮勢力

自稱為中國間諜、滲透台港兩地最後到澳大利亞投誠的王立強，日前提供給澳洲安全情報組織（ASIO）長達17頁的聲明內容，再被揭露。王立強指出中國向國民黨總統候選人提供142萬美元，還稱解放軍在香港成立創投公司，藉此竊取外國先進的軍事情報。報道稱曝料新內容涉及透過香港監控中共內爭失敗的逃亡官員。中國以及一家澳媒指此間諜案是鬧劇。

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據上報今天報道說，王立強有話要說，指北京資助國民黨候選人逾4000萬，解放軍利用香港引進武器。

消息說，自稱為中國間諜、滲透台港兩地最後到澳洲投誠的王立強，日前提供給澳洲安全情報組織（ASIO）長達17頁的聲明內容，再被揭露。他指出中國向國民黨總統候選人提供142萬美元（約新台幣4321萬元），還稱解放軍在香港成立創投公司，藉此竊取外國先進的軍事情報。美國媒體《華盛頓時報》（Washington Times） 取得日前王立強聲明的副本，內容提及中國操弄台灣選舉、中國軍方影響力試圖干預，是王立強自稱他要與中共決裂的主因。

據王立強稱，中國向親北京的國民黨總統候選人提供約142萬美元的資金，並發布假新聞攻擊傾向台獨立場的民進黨。王立強在聲明中表示，有50家由中國軍方遭控的網絡公司在台營運，另外還有多家台灣餐廳和飯店也是被北京作為情報蒐集的據點。王立強說：“我們（北京政府）認為，若國民黨贏得大選，中國就能勝過美國。”

該報道說，另外，王立強表示，中國軍方利用香港開放的貿易體系，設立關係企業蒐集情報、竊取包括美國在內的外國軍事技術，如軍事衛星、航空技術和飛彈製造研究。據王立強指出，中國軍方透過在香港公開上市的公司，成功利用香港祕密購買被禁止直接出口到中國的武器。王立強說：“實際上，中國所謂的先進武器主要是通過這種渠道獲得的。”

報道稱曝料新內容涉及透過香港監控中共內爭失敗的逃亡官員。據該報道說，除了獲取外國軍事情報之外，另一個在香港上市的中國趨勢控股，則是被用來監視在中共內部鬥爭失敗後，逃往香港的中國官員，其中包括前中國國家副主席李源潮。王立強指出，包括自己在內的多個中共情報人員曾在香港香格里拉與李源潮的親友見面，並透過鎖定李源潮的《樂視網》（Leshi Internet Information and Technology Corp.）施壓，該公司創辦人賈躍亭於2019年10月13日在美國主動申請個人破產重組。

報道據悉，樂視網是中國唯一在境內上市的影片網站，也是全球首家以首次公開募股（IPO）方式上市的影片網站。



據該報道，王立強稱，關於《樂視網》的財務危機其實是一場共產黨內部派系鬥爭的政治危機。中國領導人習近平欲取得更大的經濟掌控權，遂打擊國務院總理李克強支持p2p網貸平台。