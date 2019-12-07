華為有失民心 官方怪罪美國

華為曾是不少中國人心中的一面旗幟。水可以載舟，水亦可以覆舟。一個小小的李洪元事件，竟讓華為失去許多寵愛。現在，一時搖擺的官方輿論又想收拾殘局。

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李洪元是華為的一名老職工，為華為服務13年，未續合同，提出要三十萬離職金，公司全盤答應，李後又提出補發曾答應給他的年終獎，結果被華為找了一個敲詐勒索的理由送入了監獄，白白關了251天。警方最後宣布李洪元無罪，國家賠償十萬元。這件事讓民眾憤怒的有兩個原因，李洪元為什麼如此輕易被華為送入監獄，公安機關為什麼把一個無罪的人白白關了251天。不少人甚至懷疑華為構陷，懷疑貌似公正的司法為權勢集團洗地。

大約最讓民眾憤怒的是，當李洪元出獄後，據報他提出的唯一要求是要與他尊敬的華為集團創始人任正非見一面，好好談談，華為的態度讓民眾震駭。華為除了為自己辯護，並說”如果李洪元認為他的權益受到了損害“，“我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為”。中國網民把這比喻為“大象踩了你一腳，你可以踩回去呀，這真是一個公正的報復”。許多網民頓時覺得華為自私，傲慢，居高臨下，然後財新又有報道，李洪元非個案，同期另有數名華為員工被捕。報道指出，就在李洪元被捕當月，至少還有四位華為前員工或當時仍在職的員工被深圳警方已涉嫌侵犯商業秘密等緣由帶走。原文不久就被刪除。人民日報的人民網轉載的“華為的回應不是‘法治’而是以勢壓人”一文說，“司法機關都還李洪元以清白了，華為卻依舊擺出一副‘你不服你來告’的傲慢姿態，沒有一絲歉意和悔意，一再拿法律作為擋箭牌，實在是有些令人費解”。

被華為送入監獄的不止李洪元，李洪元的事情無非起到了爆炸效應。這一爆炸效應，大約是許多中國人與華為的斷裂點。

李洪元白白被囚事件，為什麼一下子讓民眾翻臉了？從民眾反應看，他們忽然覺得，李洪元可能就是他們中的任何一個人，215可能就是等待他們每一個人的命運，一個為華為服務多年，僅僅因為被開除而要求賠款就被莫名陷構入獄，天意在哪裡？

不少網民痛心的是，一夜之間，他們發現他們以前欣賞的華為的“狼性”竟然如此恐怖，民眾過去將此理解為華為在技術領域的勇敢創新，但是，現在他們發現了華為黑暗冷血的一面：對職工的蔑視。網民宋聽寫道：“在外受谷歌欺壓國人同情，在家又欺小蠻橫。真是自作孽不可活，公關自欺欺人，無視人民群眾。歷史總要淘汰一批敗壞文明風氣的渣滓。”網民宣右譏諷：“華為最近有點漂了，民族牌打多了，真把自己當成民族脊樑了。”

一位博主由此說，華為“打破了廣大中產‘我學習優秀，一心工作，不問世事’就能被國家善待的中國夢，”紐約時報題為“華為是如何在中國失去民心的”的報道說，現在，很多人都在談論抵制華為產品。網上流傳着被當作新智能健身手環的一套華為牌手銬的圖片。“手環”中有一款被稱為“包食宿版”，指的是監獄生活。

公關高管唐挺在他的微信朋友圈發帖說，這種憤怒可能會給華為品牌造成長期的損害。他寫道，中國企業認為消費者只會對贈品和折扣做出反應，“85後90後這代年輕人雖然也務實，但三觀正的比例非常高。”

李洪元事件一方面讓民眾把怒火對準了華為，另一方面也在思索中國法制的巨大缺陷。中國司法部門為何憑着華為舉告，就把一個事後確認無任何證據支撐的人抓進去關了251天？司法系統的做法讓許多中國人也認識到，自己在面對一個可怕的力量時有理說不清。有網民說：“國家出錢，為華為買單”，不少人才意識到自己人權被剝奪的可怕程度。

共青團 胡錫進收拾殘局

中國官方在一度搖擺不定之後，突然發動攻勢扭轉輿論。共青團中央在題為“華為一夜之間被‘萬炮齊轟’，但狐狸尾巴漏得太快”一文中警告：“我們不要被人利用了，不要被人當槍使，美國輿論轟炸機『紐約時報』，CNN都立刻帶着‘251’炸彈起飛了，還看不明白嗎？”

前兩天稍有迷糊立場搖擺的環球時報總編胡錫進不惜自打嘴巴，忽然說“華為並沒有做錯什麼”，指責“香港的黃絲，台灣的小台毒，華為的某些無恥無德競爭對手僱傭的大量水軍以及國內外的噴子加反華分子，還有極少數的華為競爭對手的腦殘粉，”等等，向華為發起了進攻。

不過，這些人的話明顯顛倒邏輯，跟帖的也很少有人相信：

貝爾DC：這個事情和美國有一毛錢關係？華為被美國往死里打和華為誣告員工有一毛錢關係？華為根本沒得洗，大公司的一貫作風都是這樣，本來來老老實實道個歉說實話風波過了就過了，凈扯點外國勢力打壓帶節奏又打算收割一波愛國情懷？

獨醉笑清風-：老胡如果是你被冤枉進去待251天，然後公司當做什麼事都沒發生一樣，你會怎麼樣？誰能保證你我他，不會是下一個李呢？寬容與縱容有區別的。不管它在國外遇到什麼困境，是是非非還是要分清楚，不能混為一談。

clc·：怎麼利用漏洞把人送進去的？李某如果不自己留一手證據還能出來？輿論發生之後第一時間404，輿論關不住了才出來勉為其難的聲明。最後，用中美矛盾掩蓋251矛盾這一手着手厲害，胡編依舊是胡編。

暴龍哈哈哈：一個人在證據不足的情況下，被關了251天，你跟我說這是司法程序的問題？要臉不要臉？也怪不得香港人這麼害怕那個法案了

那些記憶猶新的歲月：華為前員工被拘事件和華為無關，卻和千里之外的美帝有關，這是什麼邏輯！

不當小粉紅：: 傲慢的回應變成“了權且當作公關失誤”，華為HR變成了“基層員工”，又拿出萬能擋箭牌美帝拿出來？，有可能誣陷說成“可能準確可能不準確”？還說什麼大空話。隱情到底是啥？有還是沒有？或者劇本？至於可能是公眾的想象？問一下胡總華為前幾次輿論風波不存在嘛

世風日下：胡公公還真是名副其實的叼盤，把一個普通人遭受251天的苦難輕描淡寫的抹掉並故意抹黑，還用另有隱情來推翻檢察院的結論，妄圖栽贓嫁禍洗白251慘案？東拉西扯的打着民族大義的旗號用陰謀論來蠱惑人心，混淆是非，只能說這是一條屁股坐歪了，腦子漿糊了的利益集團的舔狗，徹底站到了人民的對立面。

稍早些時候，還有一個以華為消費者業務CEO餘震東名義發表的文章，稱這一事件不是勞資糾紛，而是一次全網發起的黑公關活動。根據他的分析，“美國是第一黑手”，他的證據就是，“華為的強大，最害怕的是美國人”。“競爭對手是第二黑手”，“媒體平台是第三黑手”。

此文打擊面非常廣大，讓人感覺，華為幾乎成了“人民公敵”。有人分析，不知道如此造勢，到底是想壯大華為的聲威，還是越塗越黑？