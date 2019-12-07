菲律賓前高官控告習近平 遭國際刑事法院駁回了

今年3月，菲律賓前外交部長羅薩里奧和前監察專員莫拉萊斯向國際刑事法院控告習近平、中國外交部長王毅、前中國駐菲律賓大使趙鑒華，指控中國政府在南海採取的行動剝奪了數以千計菲律賓漁民的生計。國際刑事法院公告駁回了上述指控，理由涉中國並不是《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國，法院對中國公民在菲律賓領土範圍內被控的罪行沒有管轄權。但菲律賓官員考慮上訴。

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據自由亞洲報道說，國際刑事法院駁回菲律賓前高官控告習近平。國際刑事法院周四表示，他們駁回了兩名菲律賓前高官指控中國國家主席習近平犯有反人類罪的訴訟請求。

報道稱在周四發布的一份報告中，國際刑事法院首席檢察官本蘇達(Fatou Bensouda)表示，這家法院對中方官員在主權存在爭議的南海被控的罪行並沒有管轄權。

據該報道，今年3月，菲律賓前外交部長羅薩里奧(Albert del Rosario)和前監察專員莫拉萊斯(Conchita Carpio-Morales)向國際刑事法院控告習近平、中國外交部長王毅、前中國駐菲律賓大使趙鑒華，指控中國政府在南海採取的行動剝奪了數以千計菲律賓漁民的生計。此外，北京當局在當地建造的軍事設施還破壞了海洋環境。

本蘇達說，由於中國並不是《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國，法院對中國公民在菲律賓領土範圍內被控的罪行沒有管轄權。

該報道說，這兩名菲律賓前官員表示，他們正在考慮提出上訴。