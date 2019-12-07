谷歌母公司重大人事變動，執行長和總裁換人為重返中國作準備

谷歌（Google）公司創辦人佩吉(Larry Page)和另一創辦人布林(Sergey Brin)近日相繼宣布，不再擔任谷歌母公司字母(Alphabet)的執行長和總裁，矽谷科技界人士相信，兩人雙雙退出第一線，目的是要讓谷歌重返中國。

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谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）將兼任母公司字母的執行長，成為谷歌第三代領導人，估計他上任後，對谷歌重返中國將有重大決策。

谷歌2006年曾經進入中國，但2010年因為抗議中國政府審查網絡資訊而退出。2018年，傳出谷歌秘密研製進入中國的搜索引擎。消息外泄後，遭部分員工反對，谷歌只好放棄。谷歌的人工智能(AI)，在美國科技公司中領先，中國正大力推動人工智能的研究，谷歌因此與中國有巨大的合作空間。

但是2010年退出中國的歷史限制了谷歌重返中國的機會。小時在俄國長大的共同創辦人布林，曾批評中國檢查資訊的政策，他如果繼續成為谷歌的代表人物，必對谷歌重返中國造成困難。現在布林退居二線，不再是谷歌的公開人物，為皮采斡旋谷歌重返中國提供了便利條件。

谷歌拒絕替美國國防部研發武器，包括一項高達100美億元的合約。如果谷歌要重返中國，又繼續不與美國國防部合作，必招來批評。因此皮采可能改為與國防部合作，換取重返中國時避免受到批評。