貿易戰: 中國多買美農產品 月中關稅特朗普就可能不加

中美貿易談判不斷釋放消息，包括可能相互矛盾的信息。雅虎經濟報道說，中美貿易談判轉吹暖風，中國國務院關稅稅則委員會計畫寬免部分美國進口大豆和豬肉關稅，而美國總統特朗普亦表示，原定於本月中對中國加征新關稅的計畫或有變，似乎暗示將暫緩加征關稅。他重申，美中兩國貿易磋商進展良好，但《華爾街日報》引述消息人士稱，中美兩國貿易談判的障礙之一，是雙方無法就中國購買美國農產品數額作最後定案。

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據雅虎新聞報道，華免美大豆豬肉關稅釋善意 特朗普再吹暖風，月中加征或有變。

該報道引述消息指，中國國務院關稅稅則委員會辦公室指出，根據中國國內需要，中國企業自主透過市場化採購，自美進口一定數量商品。關稅稅則委員會正根據相關企業的申請，展開部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加征對美“301措施”反制關稅等排除措施。對排除範圍內商品採購，企業自主商談、自行進口、自負盈虧。此舉似乎是為貿易談判的展開鋪墊良好氣氛。



該報道稱，美國原定於本月15日，向總值1560億美元的中國商品加征15%的關稅，特朗普說，華府正在與北京就貿易議題談判及討論，目前進展順利，本月中加征關稅的措施可能有變，但美中的談判代表仍未討論這個問題。他早前曾透露，仍維持在本月中達成首階段協議的預期。美國財長努欽亦表示，美中兩國貿易談判副代表在周三（4日）晚上通電話，目前正積極尋求達成一項貿易協議，形容貿談“正處於軌道上”，但重申美國無具體的最後限期。

另外，白宮經濟顧問庫德洛周五對CNBC表示，美中已很接近達成首階段協議，在談及美國對中國加征關稅時，他說：“沒有明確的最後限期，但12月15日是非常重要的日期。”美國白宮國家安全顧問奧布賴恩同樣稱，中美已接近達成第一階段貿易協議，又說與努欽及美國貿易代表萊特希澤談論到中國問題，正在非常密切地監控香港局勢的發展。

中國商務部新聞發言人高峰早前在新聞發布會上指出，中方認為若中美達成第一階段協議，應該相應降低關稅，而雙方經貿團隊一直保持密切溝通。

該報道說，雖然中美貿易談判漸趨樂觀，但《華爾街日報》早前引述消息人士報道，中美兩國貿易談判的障礙之一，是雙方無法就中國購買美國農產品數額作最後定案，特朗普希望中國在簽定首階段貿易協議的一年內，向美國購買400億至500億美元農產品，遠高於去年的86億美元採購水平。華府又要求中國在簽約後表明，無論市場情況如何，也堅決履行上述購買承諾。但中方拒絕答允，因擔心可能要犧牲與其他夥伴的貿易才能達標。

不過，路透引述中方消息稱，中美兩國領袖都曾表達會敲定協議，兩國官員亦正完成最後的工作，貿易談判不會停止，外界毋須過分擔心。

報道說，高盛報告則預期，美國對中國1560億美元商品加征的第四輪關稅，不會如期於本月中生效，並且撤銷部分已加征的關稅的機會增加，但可能待至明年初才有結論。