過半英人歡迎持英護照港人在英國生活

據港媒報道說，越來越多的英國人支持給予持“英國國民海外護照”（BNO）的香港人居留權。南華早報報道，一份調查顯示，近半數英國人對該觀點表達認同。

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據自由時報今天報道說，調查指近半數英國人願讓持英國護照的港人在英國生活。而風起雲湧的香港反送中運動讓許多英國人支持給予港人居留權。

該報道說，隨着香港反送中運動引發全球越來越多關注之際，有越來越多的英國人支持給予持“英國國民海外護照”（BNO）的香港人居留權。南華早報報導，一份調查顯示，近半數英國人對該觀點表達認同。

總部設在英國的“香港觀察”（Hong Kong Watch）組織首長帕特森（Johnny Patterson）表示，“英國公眾傳達出一個清楚訊息 是我們加快履行責任，擴展BNO護照持有人居留權的時候了”。該組織與“香港之友”（Friends of Hong Kong）團體受託進行該調查。據該調查顯示，每5人中只有1人反對給予所有BNO護照持有者居留權，另有45％表達支持。55歲以上，對1997年主權移交給中國的前英國殖民地香港仍留有鮮活記憶的年齡層支持率更高，達49％。而在英國脫歐的背景下，超過40％的回應者表示，倫敦應讓BNO持有人較歐盟公民更容易在英國生活與工作。

報道稱，根據倫敦調研公司Savanta ComRes\'s近期針對2041名民眾進行的調查顯示，約48％表示英國有讓香港人做正確事的“道德責任”。多達24萬8000名香港人持有BNO護照，該旅遊文件並不自動賦予持有人在英國生活或工作的權利，而它是核發給出生在香港移交中國之前的人。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）9月間告訴英國國會，任何改變BNO護照持有者身份的作法都有違反中英聯合聲明的風險。1984年簽署的該聲明確保香港50年不變，中國同時承諾讓香港維持高度自治。

該報道說，近日英國媒體透露說，內政大臣巴特爾（Priti Patel）的團隊研擬“快速解決”方案，以協助那些祈望逃出香港的人。不過遭拉布反對，因為此舉恐激怒北京，並干擾管治香港的“一國兩制”政策。報道稱，對此，英國外交部嚴加否認。