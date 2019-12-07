鄧炳強今早天安門頭次看升旗 激動感謝習主席

正在北京訪問的香港警務處處長鄧炳強今早在天安門廣場觀看升旗。他在升旗後表示，感謝中國國家主席習近平對香港警隊的支持，並指香港警隊將全力投入在港“止暴制亂”。中央社說，鄧炳強觀升旗對香港媒體沒有透露，只有央視，人民日報等中國大陸官媒發布消息。

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據中央社今天報道說，港警務處長鄧炳強北京觀看升旗，說感謝習近平支持。12月7日清晨，香港特區政府警務處處長鄧炳強一行人來到北京天安門廣場觀看升旗儀式。

中央社說，正在北京訪問的香港警務處處長鄧炳強今早在天安門廣場觀看升旗。他在升旗後表示，感謝中國國家主席習近平對香港警隊的支持，並指香港警隊將全力投入在港“止暴制亂”。報道綜合港媒消息，鄧炳強觀看升旗這項活動事前並未告知香港媒體，是由中國中央電視台和人民日報等官媒上午透過微博發布相關新聞和照片。

報道稱，鄧炳強觀看升旗後接受陸媒訪問時說，這是他首次到天安門廣場觀看升旗，心情激動，“感受到國家的強大”，“感謝國家主席習近平堅定不移支持香港警隊執法。”據鄧炳強並重申，香港警隊士氣很高，將會全力投入在港止暴制亂的工作，希望儘快恢復社會秩序。

據該報道說，香港“反送中”運動自6月爆發以來，示威者與防暴警察發生無數次激烈衝突。民調顯示，社會上多數人支持示威者，認為警方在驅散示威者時使用過度暴力。警方則反駁，他們是按照程序使用合適武力驅散示威者，如果示威者不採用過度暴力或違法行為，他們也不會使用相關武力。

在這場運動中，外界普遍認為只有香港警方在協助行政長官林鄭月娥在前線應對這場危機，其他決策官員都是“自保”，沒有明顯表態支持林鄭月娥或警隊。相對之下，北京中央則大力表態支持香港警隊，表示全力支持他們“止暴制亂”。

中央社說，有人認為，經過這場政治風暴後，在北京眼中，香港警隊已成為穩定香港的“可靠力量”。