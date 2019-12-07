2021: 世界普裝攝像頭10億 多在中國

行業研究機構IHS Markit推出新報告，指出隨着政府和企業加大對安全網絡的投資，到2021年將有逾10億監控攝像頭盯着這個世界，其中大部分安裝在中國。印度、巴西和印尼等快速發展的發展中國家也將推動全球監控攝像頭數量的增長。

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據雅虎新聞引述華爾街日報消息，2021年全球監控攝像頭數量料將超過10億。根據一份新報告顯示，隨着政府和企業加大對安全網絡的投資，到2021年將有逾10億監控攝像頭盯着這個世界，其中大部分安裝在中國。

行業研究機構IHS Markit的這份報告提到，到2021年底，用於監控目的的攝像頭數量將超過10億。這意味着較目前的7.7億個增長約30%。中國的監控攝像頭數量在全球監控攝像頭總量中的佔比將繼續為一半多一點。

據報告指出，印度、巴西和印尼等快速發展的發展中國家也將推動全球監控攝像頭數量的增長。

報道引述IHS的分析師菲利普(Oliver Philippou)說，中國監控攝像頭數量增長的最大驅動力量，將來自廣泛部署影片監控以監視公眾的政府項目。城市監控也在其他地方助推需求。菲利普在接受訪問時說，這涉及公共安全問題，近年來犯罪和恐怖主義很受關注。

該報道說，圖像質量和人工智能方面取得的突破為全球安保攝像頭行業注入了活力，這些技術增強了人臉識別和影片分析的準確度，亦提高了速度。政府正將這些技術運用到交通管理和犯罪預測等領域。中國在採用此類技術方面走在世界前沿。中國有全球最大的攝像頭生產商，中國的街角、繁忙的公路上以及居民區都裝有攝像頭。

根據上述報告，中國企業杭州海康威視數字技術股份有限公司和浙江大華技術股份有限公司是規模最大的攝像頭生產商，這兩家公司生產的攝像頭合計佔到總安裝量的近38%。但該行業也有一些非中國的主要企業，其中包括韓國生產商韓華泰科和日本的松下電器產業公司。

該報道說，其他國家亦積極引入用類似技術，引發了關於監控攝像頭增多的影響以及監管方面的辯論。在美國，加州的三藩市和奧克蘭等城市已通過了禁止政府機構使用人臉識別技術的法律。中國打造全方位城市監控網絡用於維持治安以及壓制新疆地區異見者的努力也遭到了人權活動人士和聯合國專家的批評。

據報道，美國眾議院日前通過了一項議案，該議案要求對那些對新疆維吾爾人遭大規模拘押負有責任的中國官員進行制裁。中國方面則表示，若美國推進這一行動將進行反制。菲利普表示，由於閉路電視(CCTV)網絡的成本下降，包括印度、巴西和印尼在內的發展中國家將取代英國和日本等市場，成為全球排名居前的安全攝像頭市場。

印度政府已經提議安裝安全攝像頭和影片分析設備來幫助在國內13億人口中維持法治和秩序。印度國家犯罪記錄局(National Crime Records Bureau) 6月份表示，國內第一個中央人臉識別系統正在接受投標。印度政府在投標要求中提到，這個系統將在改善刑事鑒定和核實結果方面發揮非常關鍵的作用。

文件透露，這個使用CCTV監控攝像頭的系統主要將被用來識別罪犯及尋找失蹤兒童。競標程式將在下個月結束。印度擁有全球最大的生物識別身份數據庫，其中包括對民眾虹膜、指紋和照片的掃描資訊。

報道稱，批評者擔憂該系統可能被政府機構不當使用，例如將監控圖片與數據庫中的照片對比，從而確認或找出想要的人。印度政府表示，生物識別系統是安全的，並非用來監控民眾。

新加坡警方已經在重要公共場所安裝了至少8萬個攝像頭，計畫未來安裝更多。新加坡內政部長尚穆加姆(K Shanmugam)在4月曾表示，這其中許多是智能攝像頭，應該能進行影片分析，從而幫助政府機構儘早探查出罪犯和恐怖分子的威脅。尚穆加姆表示：“居民們回應說自己的私隱正在被侵犯嗎？”他表示，“在新加坡，居民告訴我們，這給他們增加了安全保障。”

菲利普稱，到2021年，美國的監控攝像頭數量將從去年的7,000萬部增至8,500萬部，因為美國的學校、商場和辦公樓都尋求加強安保。

報道指出，根據IHS的數據，與中國不同的是，美國的城市監控只佔安保攝像頭需求的一小部分，2018年只佔整個攝像頭網絡的3%。儘管如此，公眾監控正在增加。根據喬治城大學(Georgetown University)私隱與技術中心(Center on Privacy and Technology)今年較早時候的一份報告，底特律、華盛頓特區和奧蘭多等城市正測試在警務和安全領域應用人臉識別影片技術。

據該報道，在安保攝像頭滲透率方面，美國與中國不相上下。美國平均每4.6人安裝有一台攝像頭，與中國的每4.1人安裝有一台攝像頭相差不遠。菲利普表示，對監控市場的報導目前主要集中在中國大舉部署攝像頭和人工智能技術上，而未來對於大規模監控的爭論可能同樣會聚焦美國。