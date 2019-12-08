世界人權日港人83萬上街爭訴求 多處爆港警舉槍警告

民陣今日（8日）舉辦“國際人權日遊行”，是警方4個多月來首次批出民陣遊行。民陣方面早前呼籲百萬人上街表達訴求不改，並要求理性示威。香港警方警告示威出現暴力，將立即取締。示威今天下午當地時間3時開始，多個街地傳出警民對峙，並有警員舉槍警告。

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據明報今天報道說，12．8遊行，水炮車抵中環戒備，防暴警組防線攔路，下午17點銅鑼灣警方一度舉黑旗。

報道稱，民陣今日（8日）舉辦“國際人權日遊行”，是警方4個多月來首次批出民陣遊行。香港15:01分遊行起步，除了民陣召集人岑子傑，民主黨創黨主席李柱銘、公民黨立法會前議員吳靄儀、藝人黃耀明等領頭拉橫幅。鑼灣百德新街有人擲雜物出馬路，警再舉黑旗。立法會議員郭家麒在場調停。下午時警方水炮車駛至中環德輔道中，在中環街市附近戒備。

到17點遊行隊伍的龍尾已經離開維園。在銅鑼灣百德新街，多名市民要求警方開路，有人湧向封鎖線前，防暴警隨即威脅會使用胡椒噴霧，並先後舉起藍旗及黑旗警告，市民其後後退。銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對開有遊行女子不適倒地，需要義務急救員協助。據現場糾察表示，該女子與坐輪椅的丈夫參與遊行，疑因現場太多人而哮喘病發作。義務急救員稱她現時情況穩定，正等候救護車。

報道說，民陣重複提醒參加者，終點沒有集會，希望大家和平散去，但有大批參加者停留在德輔道中及畢打街交界。至16點時，防暴警在恆生總行外組成防線攔路，遊行市民停在環球大廈。

報道稱，遊行市民扶老攜幼 拉起“市民蒙面林鄭蒙心”巨型直幡。遊行隊伍抵達中環遮打道及德輔道中交界，並向上環方向繼續前進。有不少參加者戴上黑色口罩，包括一家大細和長者，眾人不時高叫“香港人加油”等口號，並齊聲高唱《願榮光歸香港》。人潮中，有人拉起印有“市民蒙面林鄭蒙心”的黃色巨型直幡。

在銅鑼灣，怡和街有不少店舖照常營業。

報道稱，16:05時遊行隊伍的隊頭已到灣仔，維園仍有大批人等候出發。銅鑼灣高士威道兩旁有大量市民等候加入遊行隊伍。

警方在各連接灣仔告士打道的內街布防，包括盧押道、柯布連道與謝斐道交界，部分警員蒙面。

報道說，下午15時有警方指出，據情報顯示，激進分子計畫於遊行時用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民，呼籲遊行人士以和平方式進行示威，並留意自身安全，如發現可疑物品，應立即離開，在安全地方暫避，並通知在場糾察或報警。

該報道說，民陣召集人岑子傑於遊行起步前接受訪問，對於警方較早前在波斯富街舉黑旗，他表示早前與警方高層開會時對方曾承諾會克制，民陣會儘力確保遊行能和平進行。

報道說，科大生周梓樂逝世一個月，有遊行參加者於維園草坪為周梓樂及反修例運動中死傷者默哀1分鐘。