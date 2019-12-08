中國外貿出口壓力大 連續4月負增長

中國官方今天報告，中國11月出口連續第四個月同比負增長，並沒有如市場預期回歸正值。當月對美國出口降幅進一步擴大、對歐盟出口轉負，專家指警告，在貿易戰並沒有實質性緩和、全球經濟也不景氣的情況下，出口很難有實質好轉。

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據路透社今天報道說，中國11月出口連續第四個月同比負增長，進口增速轉正。

據中國海關總署稍早公布，11月出口金額2,217.4億美元，同比下降1.1%；進口金額1,830.1億美元，同比增長0.3%。當月貿易順差為387.3億美元，同比收窄7.5%。

報道引述交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，貿易戰並沒有實質性緩和，全球經濟也不景氣，出口很難好轉。對美出口仍是負增長，但對其它地區如東盟的出口的表現則仍算不錯，對東盟的出口仍維持了兩位數的增長。

據專家指，明年出口要轉正必須有兩個條件，一是貿易戰要有實質性緩和，至少要達成階段性協議，這樣新的關稅不會加、已加征的關稅還有可能取消，有這個利好支撐對美出口明年就有望改善，整體出口就不會太差；二是全球經濟的表現，如果全球經濟不景氣還在蔓延，中國出口想有明顯好轉、一枝獨秀也很難。

據該報道，中國中共中央政治局在剛剛過去的周五召開會議指出，明年要保持經濟運行在合理區間，要提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具。要全面做好“六穩”工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。

路透社說，受生產和新訂單指數推動，中國11月官方製造業PMI意外回升至50上方，並創下八個月高位。伴隨着前期逆周期調節政策進一步落地，中國經濟運行開始顯露由降轉穩跡象，分析人士認為，未來伴隨着基建增速回升，將對經濟帶來托底支撐，短期對經濟不宜過度悲觀。