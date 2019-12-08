中國市場再放一點 壽險外資允51%

中國開放市場再邁出一步，據中國銀保監會日前發布外資保險公司管理條例實施細則，放寬了外資人身險公司外方股比限制，將外資人身險公司外方股比放寬至51%，並為2020年適時全面取消外方股比限制預留制度空間。

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據路透社報道，中國發布外資保險公司管理條例細則，人身險公司外方股比放寬至51%。銀保監會網站6日刊登的細則並顯示，將放寬外資保險公司准入條件，落實“在全國範圍內取消外資保險機構設立前需開設2年代表處的要求”以及“取消30年經營年限要求。

據該報道說，中國國務院於10月15日發布了關於修改外資保險公司管理條例和外資銀行管理條例的決定，放寬了外資保險公司准入條件，作為配套規定的《實施細則》因此進行相應修改。細則在規範外資股權管理上，要求外資保險公司至少有1家經營正常的保險公司作為主要股東。細則規定主要股東應當承諾自取得股權之日起五年內不轉讓所持有的股權。外資保險公司主要股東擬減持股權或者退出中國市場的，應履行股東義務，保證保險公司償付能力符合監管要求。

細則還進一步統一了中外資保險公司的監管規則。在分支機構管理方面，外資保險公司分支機構的設立和管理方面與中資保險公司均適用《保險公司分支機構市場准入管理辦法》等相關規定，確保在統一規則下開展合作與競爭。

報道說，此外在中國申請人的資格管理方面，明確設立合資保險公司的中國申請人的條件和管理統一適用《保險公司股權管理辦法》，確保相關監管規定的協調統一。據銀保監會表示，將按照修訂後的實施細則，依法推進相關審批工作進程。在擴大開放、引入外資的同時，將不斷優化和完善監管方式方法，使風險監管能力與開放水平相適應。