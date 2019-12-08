中國顯富 德國要叫停對北京發展援助

繼美國官方沸沸揚揚公開反對世界銀行未來幾年繼續向中國提供優惠的低息貸款計畫之後，德國自民黨認為中國並非是發展中國家，要求叫停德國對中國的發展援助。德國自民黨聯邦議院議會黨團在一份提案中強調，中國不僅是全球商品和金融市場上最重要的參與者之一，也有能力與德國等工業化國家展開直接競爭。

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據德國之聲報道說，德國自民黨申請叫停中國發展援助項目。德國給中國包括機械製造、電子和汽車工業等領域的職業技術培訓提供了低息貸款。自民黨聯邦議院議會黨團提案要求對德國對德中所有雙邊發展合作領域都進行審查，並要與歐洲盟國一道在歐盟層面上審查歐盟與中國的發展合作項目。

此外，自民黨認為，聯邦政府應確保最晚在2020年12月31日之前，提前終止德國復興信貸銀行和德國投資與開發有限公司（DEG）向中國提供的所有貸款。這應適用於所有對中國的低息貸款，包括汽車工業、機械工程、電氣工業和化學工業領域。

報道引據德國媒體消息，中國仍是德國最大的發展援助對象國之一。德國每年向中國提供數億歐元的援助款項。其中有些用途讓很多人想不到。《圖片報》援引自民黨指出，2017年，德國向中國提供的發展援助總額就達到6.28億歐元，另外，2013年以來，德國復興信貸銀行和德國投資與開發有限公司還為中國在機械製造、化工、電子和汽車工業等領域的職業技術培訓提供了6.3億歐元的低息貸款。也就是說，德國政府給德國經濟最大的競爭對手，特別是在那些德國核心產業領域，給中國提供支持。自民黨聯邦議會黨團發展援助委員會負責人茵得比克（Olaf in der Beek）向該媒體表示："誰要是還給中國錢，讓他們在高科技領域超過我們，簡直是精神不正常。"

報道稱，德國議會將會在下周三（12月11日）就自民黨提案進行討論。自民黨認為，德國也應該在世貿組織要求改變中國發展中國家的地位。2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），當時加入的條件之一是發展中國家的地位。 自此以後，中國經濟一直在快速發展，但外界對中國加入世貿組織後的種種希望卻變為失望。德國工業聯合會在十月初的報告中指出，在中國，100家最大的上市公司中，國有企業佔大多數，市場依然是關閉的，國企招標也享有優先權。

該報道說，中國強烈反對改變其發展中國家的地位，因為北京不想放棄"發展中國家"這個"頭銜"帶來的利益。專家說，中國並不依賴外國援助，它本身就是世界上最大的捐助國之一。