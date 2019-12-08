曝中國密試豬猴雜交探尋移植器官

港媒曝光中國科學家近日在實驗室中培育出“豬猴混合體”，但這兩隻全球首見的混種動物出生一周後即死亡。這項研究目標是希望未來不需要從人身上移植器官，而能在豬身上培育“即用型人體器官”。據信此類試驗引發倫理爭議。

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據中央社今天報道說，為器官移植鋪路，中國培育全球首見豬猴混種動物。中國科學家近日在實驗室中培育出“豬猴混合體”，但這兩隻全球首見的混種動物出生一周後即死亡。

報道引述香港星島日報消息，這項研究於北京的幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室內進行，這家研究單位的一組研究人員透過在豬胚胎中添加靈長類動物細胞，首次創造“豬猴混合體”。根據報導，研究團隊處理了4000多個胚胎，所有胚胎都植入了母豬，最終只有10隻豬仔出生。豬仔的外觀基本保持不變，而這些猴細胞經過基因編輯後發出螢光，讓科學家們能夠輕易地觀察到猴細胞。

據報道稱，在10隻豬仔中，實際上只有兩隻是混合體，但這兩隻豬仔都在出生後一周內死亡。牠們的死因尚未確定。該報道表示，這項研究目的是努力提高在豬身上培育器官的能力，期盼未來不需要從人身上移植器官，而能在豬身上培育“即用型人體器官”。

報道說，但實驗成果曝光後，隨即引來各國科學家批評，認為“豬猴混合體”研究在道德倫理上令人震驚。