廣州或變維穩危城 “世界律師大會”遭抗議

中國明天起共兩天舉辦世界律師大會。根據中國官方公布，這場大會共有來自57個國家約800名人士參加。但該會議引發中國遭控打壓律師聚焦。官方採取嚴厲措施，禁止任何抗議以及嚴防敏感律師到場。該會議還遭到20多個國際團體抗議，中國失蹤律師的家屬對此大會表示“震驚和可笑”。

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據中央社今天報道說，中國辦首屆世界律師大會，20國際團體抗議。打壓維權律師的中國官方將舉辦首屆“世界律師大會”，宣傳中國的“法治建設”，已有超過20個國際律師團體和個人連署公開信表達抗議，失蹤律師的家屬並對此大會表示“震驚和可笑”。

該報道綜合陸媒消息，首屆世界律師大會9、10日將在廣州舉行，主題是“科技進步與法律服務”。根據中國司法部日前舉行的新聞發布會，這場大會的目的之一是“有利於更好地宣傳展示中國法制建設和律師事業發展取得的歷史性成就”，此外大會上也將成立“一帶一路”律師聯盟，強調中國律師涉外法律服務。

根據中國官方公布，這場大會共有來自57個國家約800名人士參加，其中，有350名左右是境外律師，中國的律師則經過篩選。國際律師協會（IBA）、國際律師聯盟（UIA）、歐盟律師協會（CCBE）、環太平洋律師協會（IPBA）、亞洲與太平洋法律協會（LAWASIA）等國際律師組織負責人都會前往參加。

報道稱，香港團體“中國維權律師關注組”官網上6日刊登“致中華人民共和國司法部及中華全國律師協會的公開信”，已經有包含無國界律師組織、日內瓦律師協會、澳洲律師公會、加拿大律師權利觀察及台灣律師公會人權委員會、台灣民間司法改革基金會等20個團體，另外還有個別人士加入連署。據這份公開信表示，過去40年來，中國的民商法逐步走向現代化，但現行的法律系統依然未能達到最低的國際人權法標準；這段期間，中國的人權狀況更每況愈下。

公開信細數發生在2015年的“709大抓捕”等針對人權律師逮捕和秘密審訊的行動。包括高智晟在內，中國有多名人權律師被迫失蹤、遭受酷刑及強迫認罪；自2015年起，更有數十名律師被註銷和吊銷執照，律師協會也成為打壓者，處分代理敏感案件的律師。

報道說，多名受害維權律師的家屬近日紛紛發聲，對這場大會的參加者喊話。高智晟的妻子耿和6日發出公開信表示，“一個可以隨意吊銷律師執照，可以無端抓捕律師，可以在光天化日之下讓律師失蹤的國度，居然有臉面舉辦世界律師大會”，她說：“更為震驚、可笑的是：世界律師協會的主席等人，許多西方自由民主國家的律師代表，居然堂而皇之去中國參加這樣的大會！”她懇請前往中國參加世界律師大會的律師和法官，利用這個機會為已經被強迫失蹤840多天的高智晟發聲，並表示，“如果你們去中國參加這個荒唐的世界律師大會，只是為這個殘酷迫害自己人民的極權政府鍍金，那就是在抹殺和抵銷國際正義力量的每個具體的關注和支持”。

中國人權律師余文生的妻子許艷日前也發出給世界律師大會的公開信，“請求幫助問詢，余文生律師是否遭到酷刑？現在是否還活着？”

律師李和平的妻子、709事件的受害家屬王峭嶺等人也在7日發布影片，呼籲大家一起去廣州的中國首屆世界律師大會，“交流中國人權律師被打壓的現狀”。