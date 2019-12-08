政治局會議定保經濟 推基建追6

中國中共中央政治局周五召開會議，分析研究2020年經濟工作。會議在強調“當前和今後一個時期，我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變”的同時，也表示，要堅決打贏三大攻堅戰，全面做好“六穩”工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間。

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據路透社今天自北京報道說，中國中央政治局會議強調“穩增長”，主要抓手仍是基建。

報道稱，中共中央政治局周五召開會議，分析研究2020年經濟工作。會議在強調“當前和今後一個時期，保持經濟運行在合理區間。會議指出，要善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事；提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具。

據官方報導說，會議要求明年要堅決打好三大攻堅戰，同時加快現代化經濟體系建設，推動農業、製造業、服務業高質量發展，加強基礎設施建設，推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局，提升科技實力和創新能力，深化經濟體制改革，建設更高水平開放型經濟新體制。

路透社說，本次政治局會議未提房地產並不意味會放鬆房地產調控，但對調控政策也不會邊際收緊。

中國國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議，當前國內外風險挑戰增多，穩就業壓力加大，要多措並舉做好穩就業工作，大力支持靈活就業，各地要出台更多支持新增就業崗位的措施。