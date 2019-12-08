皮尤民調探各國對習近平信心度

美國民意調查機構皮尤研究中心於2019年在34個國家進行的調查，涉及對中國領導人習近平信心與對中國評價。皮尤研究中心的最新調查表明，儘管許多人仍對中國經濟持正面評價，中國領導人習近平在亞太地區愈發失去民心，中國的投資和軍事實力也讓鄰國更為警覺。

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據自由亞洲報道說，皮尤民調：亞太國家對習近平失去信心。皮尤研究中心於2019年在34個國家進行的調查顯示，在接受調查的六個亞太國家中，有45%的受訪者表示，在涉及全球事務時他們對習近平缺乏信心， 只有29%的人表示對習近平有信心。這一趨勢在全球範圍也愈發突出。具體來說， 81%的日本受訪者、74%的韓國受訪者和54%的澳大利亞受訪者都對習近平持消極評價。然而，菲律賓的大部分受訪者（58%）則對習近平抱有積極印象，俄羅斯和非洲一些國家也在此陣營內。

該報道稱，在西方，60%的加拿大人和50%的美國人都對習近平不抱信心，大約有61%的西歐人也是如此，其中包括法國、瑞典、西班牙、德國和英國的大部分受訪對象。

報道說，儘管大多數人仍然認為中國的經濟崛起是好事，亞太鄰國對接受中國的投資更為審慎，在每一個受訪國大約都有一半或更多的人認為接受中國投資是壞事，因為這幫助中國擴張影響力。

這份調查報告的作者勞拉·西爾弗（Laura Silver）對《日經亞洲評論》說，“在今年的調查中，和美國相比，中國的經濟影響力經常被看作是更為積極一點。”他說， “即便如此，更多人傾向於優先對待和美國的經濟關係 特別是那些認為美國是世界首要經濟強國的人。”

在受訪的34個國家中，有21個國家堅持將美國看作是全球第一大經濟體，這些國家通常是非歐洲國家，而歐洲的受訪者傾向於認為中國為經濟上的領頭羊。

據報道稱，此外，中國日益增長的軍事實力也讓亞太國家分外警惕。在此次調查中，79%的亞太地區受訪者認為中國的軍事實力增長是壞事。在日本和韓國，這一數字甚至達到90%。然而，一些非洲國家比如尼日利亞和肯尼亞，卻有大部分人認為他們可以從中國的軍事實力中獲益。