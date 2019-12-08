紐時曝香港示威者逃亡去台灣增多

香港反送中從今年6月開始，陸陸續續有200多名年輕示威者逃至台灣尋求庇護，因為他們擔心在香港被警察逮捕時遭到性侵或酷刑。他們在逃亡過程中，紐約時報透露香港當地市民秘密透過管道給予資金協助，有人是接受捐款人贊助搭機來台，也有人以每人1萬美元，乘漁船來台，台灣也有不少教會對這些香港年輕逃亡者施以助援。

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據聯合新聞網報道，紐時曝百名港示威者逃亡來台！台灣教會牧師成居中協調者。

香港反送中從今年6月開始，陸陸續續有200多名年輕示威者逃至台灣尋求庇護。據《紐約時報》說，港警長期以催淚瓦斯、警棍、水砲等鎮壓示威民眾，自反送中發生以來，已有5000多名抗爭人士遭到逮捕，他們擔心之後在法庭上受到不公平的審判，以及流傳得沸沸揚揚港警會折磨甚至強暴囚犯。

據長期為示威人士打官司的律師Chris Ng指出，“他們得知丟磚頭可能會被判刑10年，因此他們對香港的司法制度失去了信心。”Chris Ng還表示，有次開庭被告並未出現，便猜想他可能已經逃離香港了。

該報道稱，協助示威者逃王的秘密管道陸續湧現，除了提供庇護所和機場接送之外，還有團體幫忙支付費用，有漁船也開始出售香港到台灣的船票，一人大約1萬美元，也有牧師為護照被扣押的示威者策畫逃亡路線。

台北濟南基督長老教會的牧師黃春生負責與香港的組織者聯絡，互相討論示威人士逃至台灣的規畫，並在教堂安排住宿，也將示威民眾介紹給台灣的律師、醫生、援助組織和學校等等。黃春生表示，最近有一名抗議者透露她被香港警察強姦後懷孕，希望能到台灣進行流產手術。另外，在香港理工大學圍城戰後，有10多名學生來台灣請黃春生協助取得台灣某所大學的臨時學生簽證。還有一名香港母親打電話請求替向警投擲汽油彈的14歲兒子找新的監護人。

該報道說，台灣許多人非常支持反送中，擔心台灣成為下一個香港。黃春生指出，他擔任牧師的22年當中，曾幫助過幾位異議人士逃離中國政府迫害，但從未見過這麼大規模的逃亡行動。據黃春生說，這讓人聯想到“黃雀行動”，即1989年六四天安門大屠殺，藉由秘密管道將數百名六四民主運動人士從中國送到香港(當時香港由英國政府管轄)。