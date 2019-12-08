驚說北京與梵蒂岡快建交了 台外交部否認

媒體盛傳中國與梵蒂岡即將建交，香港媒體指中國官方媒體報導此消息。台灣方面出面澄清。觀察指梵蒂岡近期針對北京謹慎，鮮少對中國官方加大打壓異見天主教會發聲。未知傳出中梵建交消息是否與台灣大選選情有關，台灣邦交國遭挖減，也是台灣大選爭議議題。

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據東網今天報道說，陸官媒稱陸梵擬建交，台外交部反駁否認。消息說索龍多主教表示已安排教宗方濟各訪問大陸。

該報道說，中梵關係進展近年備受關注，中國大陸去年與梵蒂岡簽訂主教任命的臨時協議後，中國大陸官媒剛剛過去的周六（7日）稱雙方下一步是建立外交關係。台灣的外交部翌日表示，教廷與大陸對話旨在保障大陸天主教徒的信仰自由，對方已表明臨時教務協議不涉外交。

該報道稱，中國大陸官媒引述梵蒂岡宗座科學院院長索龍多主教（Bishop Marcelo Sanchez Sorondo）表示，已安排教宗方濟各訪問大陸，並歡迎大陸領導人訪問梵蒂岡。惟台灣的外交部發言人歐江安表示，陸梵簽署臨時協議，目的是解決大陸天主教會的複雜教務問題。

據歐江安指教廷方面曾向台方重申，臨時協議與政治及外交無關。她指摘陸方簽署協議後持續打壓天主教會，引來國際關注，顯示陸方罔顧天主教神職人員、教友宗教信仰自由的權益。

該消息沒有確指報導此消息的中國官方媒體名稱。