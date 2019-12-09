中國官方稱新疆再教育營會持續提供居民職訓 世維會敦促公布真相

中國國務院新聞辦公室今天舉行新疆議題的記者會，中共新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提．札克爾指出，「參加職業技能教育培訓的人數是動態的，有進有出。境外一些媒體稱新疆教培中心學員有上百萬甚至200萬，純屬捏造、毫無根據」。中國今天為其在新疆所設的廣大再教育營網絡辯護，並表示會繼續「教育訓練」當地居民。據中央社報道，世界維吾爾代表大會副主席艾克林回應指“通篇假話”，要求公布獲釋人數及職業技能教育培訓中心“在哪裡、關押多少人”。

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據法新社今天報道說，中國稱新疆再教育營會持續提供居民職訓。在若干疑為詳述如何監管與控制新疆維吾爾人的爆炸性政府文獻外泄後，中國今天為其在新疆所設的廣大再教育營網絡辯護，並表示會繼續「教育訓練」當地居民。

該報道稱，近日一些釋出給國外新聞組織的解密檔案顯示，北京有縝密策略監禁少數民族，即便他們沒犯罪，加上美國國會通過法案呼籲制裁涉及新疆爭議舉措的官員後，中國政府這幾天啟動宣傳機制，強調在新疆政策措施的正當性。

報道指，中國國務院新聞辦公室今天舉行新疆議題的記者會，中共新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提．札克爾指出，「參加職業技能教育培訓的人數是動態的，有進有出。境外一些媒體稱新疆教培中心學員有上百萬甚至200萬，純屬捏造、毫無根據」。

據雪克來提．札克爾表示，參加「三學一去」（學技能、學普通話、學法律，去極端化思想）的教培學員已全部結業，「在政府幫助下實現了穩定就業，改善了生活質量，過上了幸福生活」。

據雪克來提．札克爾表示，下一步，「將本着尊重意願、自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有意願、有需求的村幹部、農村黨員、農牧民、初高中未就業畢業生等進行日常性、常規性、常態化、開放式的教育培訓」。

據中央社今天報道，就中共新疆官員說，新疆再教育營學員“全部結業”。世界維吾爾代表大會副主席艾克林回應指 “通篇假話”，要求公布獲釋人數及職業技能教育培訓中心“在哪裡、關押多少人”。

該報道說，世界維吾爾代表大會政治和戰略副主席艾克林（Erkin Ekrem）今天說，此一說法只是代表再教育營作法將會繼續下去。艾克林在任教的安卡拉哈傑太佩大學（Hacettepe University）研究室告訴中央社記者：“所謂尊重意願、自主選擇、來去自由，這些都是形容詞，都是騙你的，它真正的意思就是還要繼續幹下去。”

據艾克林說，上述記者會中提出“三學一去”（學技能、學普通話、學法律，去極端化思想）這樣的說法，其實是把已在實施的政策濃縮成一個新詞彙，中共今天並表示“參加三學一去的教培學員已全部結業”。艾克林說，既然“已全部結業”，就應該公布有多少人獲釋。他批評中共的說法“自相矛盾，都是假話”。

艾克林表示，最近這一、兩個月在北疆，例如烏魯木齊，有一些遭關押的維吾爾族人獲釋，但總數不清楚，基本上都是老人、有社會地位的人士。他說：“國際社會的壓力很大，它不得不這麼做，這是被動的作法。但是在關押人數較多的南疆，獲釋放的人很少。”

報道稱，艾克林批評：“中共連事實都不敢公布出來，國際社會怎麼去理解你？”他說：“一共有幾所職業技能教育培訓中心、在哪裡、關押人數有多少，你全部都不公布。你說外國報導關押上百萬人全是假話，那麼請你說出真話。”