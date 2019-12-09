中美貿易談判又說好事近 北京促互利雙滿意

一些跡象表明中美貿易談判接近達成初識協議。美國白宮首席經濟學家庫德洛日前表示，美中貿易協議即將達成，華盛頓和北京方面的談判正處於“緊張”階段。中國商務部官員今天表示，希望中美雙方本着平等互利相互尊重的原則推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，儘快取得各方都滿意的結果。但中美都沒有透露談判細節。

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據路透社今天報道說，中國官方希望中美雙方平等互利推進談判，儘快取得各方滿意的結果。

中國商務部部長助理任鴻斌周一表示，希望中美雙方本着平等互利相互尊重的原則推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，儘快取得各方都滿意的結果。中國將制定貿易高質量發展的行動計畫，出台具體的支持政策。

該報道說，任鴻斌在國新辦關於推進貿易高質量發展專題發布會上做上述表述，並強調“我們的態度和立場是一貫的，中美經貿合作的本質是互利共贏的，合則兩立，鬥則俱傷。”

商務部外貿司司長李興干在同一場合表示，中國對於明年的外貿發展環境有清醒認識。從國際市場看，需求增長乏力，不穩定、不確定因素增多，經合組織將明年全球經濟增速的預測下調至2.9%，世貿組織也下調了全球貨物貿易量的增速預測；從國內看，中國外貿發展基礎穩固，韌勁十足，各類經營主體活力充沛，有信心保持外貿穩中提質。

中國11月出口連續第四個月同比負增長，並沒有如市場預期回歸正值。當月對美國出口降幅進一步擴大、對歐盟出口轉負，表明在貿易戰並沒有實質性緩和、全球經濟也不景氣的情況下，出口很難有實質好轉。

據華爾街日報今天報道說，美國白宮首席經濟學家庫德洛上周五表示，美中貿易協議即將達成，華盛頓和北京方面的談判正處於“緊張”階段。

庫德洛在接受CNBC採訪時呼應了美國總統特朗普(Donald Trump)的說法，即如果最終達成的協議對美國不利，特朗普政府將退出談判，但他表示，協議的經濟增長潛力可能“非常棒”。

庫德洛是在11月非農就業數據公布後發表上述言論的，該數據顯示，11月新增非農就業崗位26.6萬，遠超預期。這位白宮國家經濟委員會主任說，“美國狀態良好。”

此前表示消息指中美貿易談判以及簽協很可能延後到美國大選後敲定完成。