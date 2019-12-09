中美貿易 歐盟在華企業暫扛壓力

歐盟在華商會周一發布最新報告指出自從中美貿易戰開始導致歐洲企業受到增加稅收影響，目前在中國的歐洲公司似乎在短期內消除了關稅上升的負面作用，但是一些歐洲企業計畫撤出。

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中國與美國貿易戰持續一年多以來全球投資者信心下降已經產生負面影響。

這場貿易戰導致中美兩國互相增加關稅每年達到數億美元，因受到北京和華盛頓互相徵收高官稅的影響，一些在中國的歐洲公司考慮撤出。

但是歐盟在中國的企業似乎在短期內承受住了增稅壓力。

在中國的歐盟商會會長伍爾克在今天發布的一份報告中指出，在中國的歐洲公司設法在較期內消除了關稅負面影響。

根據9月份進行的最新調查報告顯示，有64％的受訪者說他們沒有注意到業務上有“任何變化”，還有10％的受訪者說他們沒有受到貿易戰的影響。

歐盟商會的報告指出，許多歐洲公司預計貿易戰將會“持久”，這導致參加調查10％的公司尋找新的供應商或者其他供應鏈來避免海關加稅。

在進行調查期間，大約8%的一小部分企業已經或者計畫撤出中國，主要到東南亞其他地方設置公司。

自去年以來，中國與美國一直在商貿等領域角力，對全球經濟和投資者信心都有負面影響。

法新社指出，在中國的歐洲商會調查報告公布正逢中國與美國開始貿易戰18個月。

如果沒有達成協議，華盛頓威脅從12月15日開始對手機，服裝等大約1600億美元的中國商品上調關稅15%。