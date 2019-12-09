北京傳推懲美嚴厲措施 官方機構卸除外國設備與軟件

有消息報告中國政府發布指令，將需要換掉2000萬至3000萬件外國硬件，明年開始大規模更換，目標是2020年替換掉30％，2021替換50％，2022年替換剩下的20％，因此該政策有“ 3-5-2”的綽號。

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據聯合早報今天引述消息報道說：中國下令國家機關三年內替換外國設備和軟件。有媒體報道，中國政府已下令國家機關和公共機構在三年內拆除外國計算機設備和軟件。

報道引據《金融時報》12月9日消息，中國證券（China Securities）的分析師估計，根據中國政府指令，將需要換掉2000萬至3000萬件硬件，明年開始大規模更換。他們補充說，目標是2020年替換掉30％，2021替換50％，2022年替換剩下的20％，因此該政策有“ 3-5-2”的綽號。據分析人士指，該命令是今年初由中共中央辦公廳發出的。

報道稱，儘管中共中央辦公廳的政策文件是機密文件，但兩家網絡安全公司的員工透露，他們的中國政府客戶也對該政策進行了描述。因為信息政治敏感度，該員工要求匿名。《金融時報》在報道中寫道，中國2017年通過了《中國網絡安全法》，“3-5-2”政策是推動中國政府機構和關鍵基礎設施運營商使用“安全且可控”技術的一部分。

據諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）的特里奧洛（Paul Triolo）認為，美國最近的制裁使該項目更加緊迫。他形容，“3-5-2”政策只是“新矛的尖端”。據報，在聯想收購美國巨頭IBM的個人計算機部門之後，中國政府已經傾向於使用聯想的台式計算機。

該報道說，不過，分析人士認為，由於大多數軟件供應商都為美國流行的操作系統開發產品，因此很難用中國國內的替代軟件來替代電腦軟件。而且，定義“國內製造”也具有挑戰性。儘管聯想是一家在中國組裝許多產品的中國獨資公司，但其計算機處理器芯片由英特爾製造，硬盤由三星製造。