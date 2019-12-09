日學者警告台大選或有暗殺總統候選人陰謀 蔡諾安保

台灣媒體今天報道，日本國際政治學者藤井嚴喜8日在研討會中提出警告，表示中國大陸或介入2020大選很深，有機會在選前使出殺手鐧，刺殺在野黨總統參選人，選舉很可能被迫無效，但導致台灣陷入混亂。蔡英文今天回應說，這個是一個國家整體必須要在選舉的最後階段，都要謹慎而且嚴肅面對的議題。

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據聯合新聞網今天報道說，日學者警告中共恐暗，總統參選人擾選情，蔡英文說話了。

該報道說，日本國際政治學者藤井嚴喜8日在研討會中提出警告，表示中國共產黨介入2020大選很深，中共有機會在選前使出殺手鐧，刺殺在野黨總統參選人，選舉很可能被迫無效，導致台灣陷入混亂，這是中共最想要的結果。對此，蔡英文在今天接受媒體訪問時表示，相信國安人員會盡最大的能量跟能力保護所有參選人。

據藤井嚴喜在“守護自由開放台灣─ONE TAIWAN”研討會中提到，從中共的歷史來看，中共從來不是靠選舉得到政權，而是以殺戮的方式獲取政權。藤井也指出，2004年陳水扁在選前遇刺身受重傷、2010年連勝文遭襲，影響五都選情，背後都有中共介入的影子。

報道稱藤井嚴喜擔心在這次選前中共會用相同的手法攪亂台灣政情，在野總統參人韓國瑜或宋楚瑜，只要有人遇刺，選舉將會無效，蔡英文政府雖然可以在短時間內繼續執政，但台灣將陷入空前的混亂，這才是中共最想要的結果，所以即便民進黨現在選情佔有優勢，仍不可掉以輕心。

該報道說，對此，蔡英文表示，相信在每次的大選中，國安人員，還有政府里所有負責安全的人員，都會盡最大的能量跟能力來保護所有參選人。不過蔡英文也坦言，這個是一個國家整體必須要在選舉的最後階段，都要謹慎而且嚴肅面對的議題。