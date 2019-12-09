澳門新安排：新班子到京受任前培訓 港料須跟隨

香港和澳門候任行政長官過往當選後只須個人到北京接受國務院總理任命，但澳門候任行政長官賀一誠日前率領新班子到京，官媒新華社形容，新一屆政府管治團隊是來京「接受任前培訓」。中央官員指出，整個新班子到京接受任前培訓將是中共四中全會決定「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制」的新措施，預料香港日後須跟隨。

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不過，新華社和澳門廣播電視股份有限公司的報道內容都沒有提及「任前培訓」的內容和由誰負責培訓。

澳門候任特首賀一誠率領一眾主要官員本月6日在北京獲身兼中央港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正在人民大會堂接見，根據新華社報道，韓正期望澳門新一屆政府管治團隊在賀一誠領導下，全面準確貫徹“一國兩制”方針，「忠於國家，勇於擔當」，清正廉潔，進一步提高施政能力和水平，努力破解影響澳門長遠發展的重大問題。

報道續稱，賀一誠等彙報了澳門新政府的施政思路，並會按照中央要求，推進具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得新成績。

北京政府向來以揚澳警港來處理兩個特區，中國人大委員長栗戰書上周在澳門基本法實施20周年座談會上亦曾脫稿表示，香港須領會中央的全面管治權和高度自治權的關係，「有些工作，中央對於香港、澳門的要求也是一樣的」，不少評論員指出，栗戰書口中的工作，除了基本法23條有關國家安全的立法工作之外，亦包括候任管治班子到北京接受「任前培訓」。

香港曾於2003年嘗試就《基本法》23條毫國家安全進行立法，但在當年7月1日有超過一成人口上街遊行反對後，港府撤回草案，而時任特首董建華於2005年以腳痛為由請辭後，港府未有再就23條提交草案。受香港反對浪潮影響，澳門的相關立法工作由2003年延後至2008年完成，北京官員藉澳門完成立法在不同場合暗中向香港施壓。